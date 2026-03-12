https://sputnik-abkhazia.ru/20260312/usilenie-kontrolya-zaprety-v-shkolakh-lagvilava-rasskazal-o-rabote-gosstandarta-abkhazii-1061603376.html
Усиление контроля, запреты в школах: Лагвилава рассказал о работе Госстандарта Абхазии
Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поручил профильным органам усилить работу за контролем качества лекарственных препаратов. 12.03.2026, Sputnik Абхазия
О том, как проводятся проверки аптек и объектов общепита, как выстроена работа на КПП "Псоу", почему Госстандарт намерен усилить работу по выявлению нарушений и увеличить штрафы, с какими сложностями ведомство сталкивается, какую продукцию могут запретить в школьных столовых, в эфире радио Sputnik рассказал зампредседателя Госстандарта Инал Лагвилава. Он отметил, что проверки объектов, которые занимаются продажей лекарственных препаратов и объектов общепита, проводятся раз в год по распоряжению руководства Госстандарта, но также проверки могут быть выполнены по жалобам покупателей, уточнил в эфире радио Sputnik зампредседателя Госстандарта Инал Лагвилава. В случае выявления нарушений сотрудники Госстандарта составляют предписания для устранения недочетов. Если владельцы объектов в течение определенного срока их не устраняют, то выписывается штраф. В тех случаях, когда эти нарушения выявляются систематически, Госстандарт имеет право приостановить работу объекта. Кроме того, ведомство намерено усилить работу по проверке качества продукции и ужесточить штрафные санкции в 2026 году.
О том, как проводятся проверки аптек и объектов общепита, как выстроена работа на КПП "Псоу", почему Госстандарт намерен усилить работу по выявлению нарушений и увеличить штрафы, с какими сложностями ведомство сталкивается, какую продукцию могут запретить в школьных столовых, в эфире радио Sputnik рассказал зампредседателя Госстандарта Инал Лагвилава.
Он отметил, что проверки объектов, которые занимаются продажей лекарственных препаратов и объектов общепита, проводятся раз в год по распоряжению руководства Госстандарта, но также проверки могут быть выполнены по жалобам покупателей, уточнил в эфире радио Sputnik зампредседателя Госстандарта Инал Лагвилава.
В случае выявления нарушений сотрудники Госстандарта составляют предписания для устранения недочетов. Если владельцы объектов в течение определенного срока их не устраняют, то выписывается штраф. В тех случаях, когда эти нарушения выявляются систематически, Госстандарт имеет право приостановить работу объекта. Кроме того, ведомство намерено усилить работу по проверке качества продукции и ужесточить штрафные санкции в 2026 году.