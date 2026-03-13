Сила общества: российские эксперты об итогах гражданского форума в Абхазии
В четверг, 12 марта, в Абхазии прошел Гражданский форум, организованный Общественной палатой. 13.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-13T21:33+0300
О важности тем, обсужденных на мероприятии, и взаимодействии абхазских и российских общественников рассказали член ОП России Сергей Рыбальченко и председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова. Рыбальченко подчеркнул, что гражданское общество - это не количество некоммерческих организаций, а общественные силы, которые откликаются на серьезные события. Именно такой силой он назвал Общественную палату, которая провела большую работу по проведению форума, на котором были озвучены конкретные предложения по решению актуальных вопросов, подчеркнул он.Гражданский форум "Диалог. Согласие. Развитие", организованный Общественной палатой Абхазии, прошел в Сухуме. Его главными темами стали демография и репатриация, экономическое развитие сельских территорий и реформа системы государственной власти. Подробнее в видео Sputnik.
