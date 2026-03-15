Sputnik недели: гражданский форум, прием гостей из Санкт-Петербурга и задержание шпиона
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 9 по 15 марта. 15.03.2026, Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 9 по 15 марта.
О том, как прошло расширенное совещание в администрации Очамчырского района, что обсудили на гражданском форуме в Сухуме, как долго продлилась беспилотная опасность на всей территории республики, что подарила делегация из Санкт-Петербурга столице Абхазии и селу Куланырхуа, каковы результаты поездки делегации Абхазии в Уфу - читайте в материале Sputnik.
Sputnik

Совещание в Очамчыре

Расширенное совещание под руководством президента Абхазии Бадры Гунба и вице-президента Беслана Бигвава прошло в Очамчыре 11 марта.
Как доложил президенту глава администрации муниципалитета Алхас Кация, исполнение бюджета района в 2025 году составило 91%.
Он уточнил, что плановые показатели составляли 612,2 миллиона, а фактические — 559 миллионов.
По словам Кация, невыполнение бюджета более чем на 52 миллиона связано прежде всего с итогами путины. Рыбы в акватории было мало, и перерабатывающие предприятия не смогли выполнить налоговые обязательства.
Из республиканского бюджета в местный направили 146 миллионов рублей, еще 193 миллиона — субсидии РФ.
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2026
В Абхазии
Исполнение бюджета Очамчырского района в 2025 году составило 91%
11 марта, 12:16
В течение года в районе было зарегистрировано 40 преступлений, что на три больше, чем в 2024 году. Раскрываемость составила 100%.
В прошлом году произошло 24 ДТП, в результате которых погибли 12 человек. В 2024 году произошло 17 ДТП, пять из них — со смертельным исходом.
Президент Бадра Гунба назвал обеспечение безопасности Абхазии первостепенным вопросом. Он отметил, что Грузия не отказалась от реваншистских настроений, и другие страны оказывают ей помощь.
Решение важных проблем требует систематического подхода, единства власти с населением. При необходимости народ должен быть готов противостоять врагу, подчеркнул Гунба.
Еще одной важной задачей президент назвал развитие сел, в которых сохраняются культурные и исторические ценности народа.

Гражданский форум

Организованный Общественной палатой гражданский форум "Диалог. Согласие. Развитие" прошел в Сухуме 12 марта.
На нем выступил президент Абхазии Бадра Гунба. Он оценил форум, как важное общественно-политическое событие года.
"Он объединяет представителей разных сфер — власти, общественных организаций, экспертного сообщества и активных граждан — для обсуждения ключевых направлений развития нашей страны", — подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что сохранение стабильности, гражданского согласия, мирного сосуществования граждан всех национальностей и конфессий — основа уверенного и поступательного развития Абхазии. Это особенно важно, сказал он, когда мир переживает период серьезной нестабильности и глубоких трансформаций.
Гунба также высоко оценил работу Общественной палаты шестого созыва и отдельно подчеркнул вклад Сократа Джинджолия в становление современного абхазского государства.
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2026
В Абхазии
Бадра Гунба заявил о недопустимости политической турбулентности в обществе
12 марта, 13:27
На форуме была принята резолюция, которую направили Президенту и Парламенту.

Гости с севера

Делегация из Санкт-Петербурга посетила Абхазию с рабочим визитом на этой неделе. С гостями встретился президент республики Бадра Гунба.
Глава государства подчеркнул, что развитие отношений с регионами России имеет ключевое значение для Абхазии.

"Если говорить о торгово-экономических связях, взаимоотношениях между Республикой Абхазия и Санкт-Петербургом, мы можем отметить устойчивую положительную динамику", — отметил он.

Гунба добавил, что в прошлом году был согласован проект соглашения между правительствами Санкт-Петербурга и Абхазии, со стороны республики все процессы согласования уже завершены.
Гости прибыли не с пустыми руками. Они передали Сухуму 10 троллейбусов. По словам главы столицы Тимура Агрба, это очень востребованный транспорт, из-за нехватки которого число действующих маршрутов было ограничено.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что поставка была необходима для обеспечения маршрутных связей внутри Сухума.
Кроме того, делегация из российской северной столицы посетила село Куланырхуа Гудаутского района и подарила школьный автобус.
Новый автобус появился в школе села Куланырхуа - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2026
В Абхазии
Новый автобус появился в школе села Куланырхуа
Вчера, 13:35

Связь по небу

Налаживание авиасообщения между Сухумом и Уфой обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщили в Кабмине.

Башкирское правительство уже ведет переговоры с авиакомпаниями. Планируется, что полеты начнутся в середине мая и продлятся до середины октября.

Стороны также обсудили сотрудничество в социальной, культурной и экономической сферах, ход реконструкции сухумской набережной.
"Целый ряд мероприятий расписан в дорожной карте сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия до 2030 года, и мы следуем этой карте", — отметил Хабиров.
Также Хабиров вручил Делба награду — Орден Дружбы Башкортостана.
Российско-абхазский культурный центр открылся в межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра в Уфе - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2026
Российско-абхазский культурный центр открылся в Уфе
13 марта, 22:50

Развитие фешн-индустрии

Встреча министра культуры Абхазии Даура Кове с представителями фешн-индустрии состоялась в Сухуме, сообщил он в беседе со Sputnik.
Как рассказал Кове, абхазские дизайнеры обратились с просьбой оказать поддержку в открытии в республике шоу-рума, где они могли бы на постоянной основе представлять и реализовывать свою продукцию.
Он уточнил, что на встрече обсудили перспективы создания Союза дизайнеров Абхазии для решения возникающих вопросов и проблем в этой сфере, а также рассмотрели возможности ее развития под эгидой агентства креативных индустрий "Абарт".

Угроза сверху

Режим "Беспилотная опасность" был объявлен в Абхазии в 16:40 среды, 11 марта, и отменен к 19:00.
Как сообщили в Минобороны Абхазии, силы ПВО и ВС контролируют воздушное пространство.
Граждан просят соблюдать меры безопасности: покинуть открытую местность, не находиться в прямой видимости БпЛА, не пытаться сбить их подручными средствами, предупреждать об опасности окружающих.
В случае обнаружения БпЛА и их фрагментов, нужно немедленно сообщать по телефонам: +7 (840) 274-40-10, +7 (940) 951-10-76.
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2026
В Абхазии
Режим беспилотной опасности в Абхазии отменен
11 марта, 18:55

Задержание и выдворение

Гражданина Грузии, подозреваемого в шпионаже, задержали в Абхазии, сообщает СГБ.
Емзар Багишвили, обладая абхазским видом на жительство, занимался сбором и передачей информации грузинским спецслужбам. Его задержали в селе Уакум Ткуарчалского района.
Он передавал данные о социально-политической обстановке в республике, маршрутах передвижения военной техники и транспорта.
В ведомстве также сообщили о задержании гражданина Турции, который разыскивался Интерполом.
27-летний Улаш Энес был одним из участников преступной группировки и подозревается в умышленном убийстве, совершенном на территории Турции.
Энеса выдворили из Абхазии в Россию для дальнейшей передачи стране-инициатору розыска.
