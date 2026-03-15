https://sputnik-abkhazia.ru/20260315/sputnik-nedeli-grazhdanskiy-forum-priem-gostey-iz-sankt-peterburga-i-zaderzhanie-shpiona-1061652641.html

Sputnik недели: гражданский форум, прием гостей из Санкт-Петербурга и задержание шпиона

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 9 по 15 марта. 15.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-15T20:30+0300

в абхазии

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/0c/1061595553_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7ff6120090a431539500955376da2189.jpg

О том, как прошло расширенное совещание в администрации Очамчырского района, что обсудили на гражданском форуме в Сухуме, как долго продлилась беспилотная опасность на всей территории республики, что подарила делегация из Санкт-Петербурга столице Абхазии и селу Куланырхуа, каковы результаты поездки делегации Абхазии в Уфу - читайте в материале Sputnik.SputnikСовещание в ОчамчыреРасширенное совещание под руководством президента Абхазии Бадры Гунба и вице-президента Беслана Бигвава прошло в Очамчыре 11 марта.Как доложил президенту глава администрации муниципалитета Алхас Кация, исполнение бюджета района в 2025 году составило 91%.Он уточнил, что плановые показатели составляли 612,2 миллиона, а фактические — 559 миллионов.По словам Кация, невыполнение бюджета более чем на 52 миллиона связано прежде всего с итогами путины. Рыбы в акватории было мало, и перерабатывающие предприятия не смогли выполнить налоговые обязательства.Из республиканского бюджета в местный направили 146 миллионов рублей, еще 193 миллиона — субсидии РФ.В течение года в районе было зарегистрировано 40 преступлений, что на три больше, чем в 2024 году. Раскрываемость составила 100%.В прошлом году произошло 24 ДТП, в результате которых погибли 12 человек. В 2024 году произошло 17 ДТП, пять из них — со смертельным исходом.Президент Бадра Гунба назвал обеспечение безопасности Абхазии первостепенным вопросом. Он отметил, что Грузия не отказалась от реваншистских настроений, и другие страны оказывают ей помощь.Решение важных проблем требует систематического подхода, единства власти с населением. При необходимости народ должен быть готов противостоять врагу, подчеркнул Гунба.Еще одной важной задачей президент назвал развитие сел, в которых сохраняются культурные и исторические ценности народа.Гражданский форумОрганизованный Общественной палатой гражданский форум "Диалог. Согласие. Развитие" прошел в Сухуме 12 марта.На нем выступил президент Абхазии Бадра Гунба. Он оценил форум, как важное общественно-политическое событие года."Он объединяет представителей разных сфер — власти, общественных организаций, экспертного сообщества и активных граждан — для обсуждения ключевых направлений развития нашей страны", — подчеркнул президент.Глава государства добавил, что сохранение стабильности, гражданского согласия, мирного сосуществования граждан всех национальностей и конфессий — основа уверенного и поступательного развития Абхазии. Это особенно важно, сказал он, когда мир переживает период серьезной нестабильности и глубоких трансформаций.Гунба также высоко оценил работу Общественной палаты шестого созыва и отдельно подчеркнул вклад Сократа Джинджолия в становление современного абхазского государства.На форуме была принята резолюция, которую направили Президенту и Парламенту.Гости с севераДелегация из Санкт-Петербурга посетила Абхазию с рабочим визитом на этой неделе. С гостями встретился президент республики Бадра Гунба.Глава государства подчеркнул, что развитие отношений с регионами России имеет ключевое значение для Абхазии.Гунба добавил, что в прошлом году был согласован проект соглашения между правительствами Санкт-Петербурга и Абхазии, со стороны республики все процессы согласования уже завершены.Гости прибыли не с пустыми руками. Они передали Сухуму 10 троллейбусов. По словам главы столицы Тимура Агрба, это очень востребованный транспорт, из-за нехватки которого число действующих маршрутов было ограничено.Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что поставка была необходима для обеспечения маршрутных связей внутри Сухума.Кроме того, делегация из российской северной столицы посетила село Куланырхуа Гудаутского района и подарила школьный автобус.Связь по небуНалаживание авиасообщения между Сухумом и Уфой обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщили в Кабмине.Башкирское правительство уже ведет переговоры с авиакомпаниями. Планируется, что полеты начнутся в середине мая и продлятся до середины октября.Стороны также обсудили сотрудничество в социальной, культурной и экономической сферах, ход реконструкции сухумской набережной."Целый ряд мероприятий расписан в дорожной карте сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия до 2030 года, и мы следуем этой карте", — отметил Хабиров.Также Хабиров вручил Делба награду — Орден Дружбы Башкортостана.Развитие фешн-индустрииВстреча министра культуры Абхазии Даура Кове с представителями фешн-индустрии состоялась в Сухуме, сообщил он в беседе со Sputnik.Как рассказал Кове, абхазские дизайнеры обратились с просьбой оказать поддержку в открытии в республике шоу-рума, где они могли бы на постоянной основе представлять и реализовывать свою продукцию.Он уточнил, что на встрече обсудили перспективы создания Союза дизайнеров Абхазии для решения возникающих вопросов и проблем в этой сфере, а также рассмотрели возможности ее развития под эгидой агентства креативных индустрий "Абарт".Угроза сверхуРежим "Беспилотная опасность" был объявлен в Абхазии в 16:40 среды, 11 марта, и отменен к 19:00.Как сообщили в Минобороны Абхазии, силы ПВО и ВС контролируют воздушное пространство.Граждан просят соблюдать меры безопасности: покинуть открытую местность, не находиться в прямой видимости БпЛА, не пытаться сбить их подручными средствами, предупреждать об опасности окружающих.В случае обнаружения БпЛА и их фрагментов, нужно немедленно сообщать по телефонам: +7 (840) 274-40-10, +7 (940) 951-10-76.Задержание и выдворениеГражданина Грузии, подозреваемого в шпионаже, задержали в Абхазии, сообщает СГБ.Емзар Багишвили, обладая абхазским видом на жительство, занимался сбором и передачей информации грузинским спецслужбам. Его задержали в селе Уакум Ткуарчалского района.Он передавал данные о социально-политической обстановке в республике, маршрутах передвижения военной техники и транспорта.В ведомстве также сообщили о задержании гражданина Турции, который разыскивался Интерполом.27-летний Улаш Энес был одним из участников преступной группировки и подозревается в умышленном убийстве, совершенном на территории Турции.Энеса выдворили из Абхазии в Россию для дальнейшей передачи стране-инициатору розыска.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260311/1061563119.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260312/1061589986.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260314/1061640255.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260313/1061635872.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260311/1061580813.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_AB

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости