Как быть с артефактами: в Парламенте прошли слушания по раскопкам на набережной Сухума

В заседании приняли участие депутаты Народного собрания, представители администрации столицы, историки и археологи. 17.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-17T19:01+0300

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Слушания, посвященные раскопкам на набережной Диоскуров в Сухуме, состоялись в Парламенте Абхазии во вторник, 17 марта.Главной темой обсуждения стал вопрос: как сохранить найденные артефакты и продолжить раскопки, при этом не мешая процессу реконструкции набережной.Декан исторического факультета АГУ Алик Габелия отметил, что, как только было принято решение о реконструкции набережной, историки и археологи поставили правительство в известность о том, что под бетоном находятся важные для истории артефакты.По мнению историка, сейчас перед учеными первоочередной задачей стало изучение ранее неизученных археологических материалов, а не решение вопроса о том, как изолировать участок, где проходят раскопки, от пешеходной зоны.Директор музея "Сухумская крепость" Айнар Инал-ипа также считает, что говорить о методах разделения исторической части от пешеходной следует только после решения вопроса об объеме раскопок, так как научный интерес представляет участок набережной от кафе "Пингвин" до улицы Когония.Проект реконструкции участка набережной Диоскуров, на которой сейчас проходят раскопки, ранее был разработан московским бюро Wowhaus, но его придется пересматривать, отметил на слушании главный архитектор Сухума Бислан Багателия.По его словам, бюро занимается реконструкцией всей набережной от кафе "Пингвин" до поворота на Маяк. В участке, где проходят раскопки, был предусмотрен "солнечный променад" вдоль берега моря, однако теперь проект придется пересматривать.Барателия отметил, что администрация города готовит предложения по сохранению найденных артефактов без ущерба для пешеходной зоны и находится на связи со всеми профильными органами.По плану этот участок набережной, финансируемый абхазскими предпринимателями, должен быть сдан 1 июня; срок пока не сдвигался.

