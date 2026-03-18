Уступите старшим: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Согласно данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции выписали 7263 штрафа за нарушение ПДД в феврале.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. В прошлом месяце сотрудники ГАИ республики составили 183 протокола за управление автомобилем в состоянии опьянения, что на 28 случаев больше, чем в январе.Впереди всех по-прежнему Сухум, где в течение февраля было выявлено 62 нетрезвых нарушителя – на два человека больше в сравнении с месяцем раннее и с учетом того, что февраль был на три дня короче января.В целом изменений в тройке лидеров не произошло. Гудаута с 44 "письмами счастья" снова опередила Гагру, где выписали на девять штрафов меньше. На четвертой строчке, как и в прошлом месяце, Очамчыра.Если в январе пятую позицию "оспаривали" Сухумский и Галский районы, то в феврале самый восточный район вышел вперед на один протокол. Замыкают наш рейтинг Гулрыпшский и Ткуарчалский районы, где за месяц попались три и два подвыпивших автолюбителя.Среди общего количества правонарушителей было трое гостей из Российской Федерации и четыре представительницы прекрасной половины человечества в возрасте 37, 38, 39 и 46 лет. Все они из Абхазии.Самому молодому "лихачу" в феврале было 20 лет, он из Сухума, а самому старшему – 73 года, он из Гагры."Золото" в очередной раз уходит к подвыпившим автомобилистам в возрасте от 35 до 40 лет. Их в феврале было выявлено 34. Всего на один штраф от них отстали тем, кому от 40 до 45. И впервые за долгое время на "пьедестал" сумело взобраться старшее поколение – 32 человека в возрасте старше 50 лет забирают "бронзу", но поздравлять с такими "достижениями" мы никого не станем.В День всех влюбленных романтическое настроение было определенно подпорчено четырем автомобилистам подшофе, а в День защитника Отечества неудачно подышать в "трубочку" пришлось шести нетрезвым мужчинам.
