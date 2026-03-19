Популяризация профессии сельского учителя среди молодежи
Ровно 28% респондентов социсследования "Сельский учитель в Абхазии: статус и перспективы профессии", проведенного лабораторией АГУ-МГУ в марте, ответили, что...
17:44 19.03.2026 (обновлено: 17:50 19.03.2026)
Ровно 28% респондентов социсследования "Сельский учитель в Абхазии: статус и перспективы профессии", проведенного лабораторией АГУ-МГУ в марте, ответили, что сельский учитель должен стать интеллектуальным лидером общества.
Для популяризации профессии 24,6% считают, что важнее всего использовать в селе современные цифровые технологии.
19,4% опрошенных уверены, что нужно чаще делиться удачными примерами в СМИ.
Более половины респондентов допускают для близких выбор профессии сельского учителя. Ответы "скорее нет" и "нет" дают 34%, а около 10% затрудняются с ответом.