https://sputnik-abkhazia.ru/20260320/lgoty-za-kommunalku-chto-predusmatrivaet-zakon-prinyatyy-parlamentom-v-pervom-chtenii-1061746781.html

Льготы за коммуналку: что предусматривает закон, принятый Парламентом в первом чтении

Депутаты Парламента на заседании сессии 18 марта приняли в первом чтении проект закона "Об особенностях предоставления льгот по оплате коммунальных услуг... 20.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-20T14:44+0300

в абхазии

новости

парламент

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536515_0:83:1592:979_1920x0_80_0_0_6551613025e776250a70bf5bcdda7584.jpg

SputnikЧто предполагает законЗаконопроект, принятый депутатами Народного Собрания, предполагает 50-процентную скидку при оплате коммунальных услуг для отдельных категорий граждан:Один из разработчиков законопроекта депутат Эрик Рштуни в интервью Sputnik рассказал, что документ прошел комитетское слушание и получил положительную рекомендацию."Это социально ориентированный проект. Его подготовка обусловлена необходимостью законодательного регулирования вопросов становления, применения и компенсации льгот, по оплате коммунальных услуг на территории Абхазии", – подчеркнул он.Рштуни напомнил, что в послании президента Парламенту глава государства отобразил категории граждан, которые подпадают под льготы. Затем было принято постановление правительства, в котором многодетные семьи и сельские учителя получают 50% льготу за потребление электроэнергии. Рштуни сказал, что было решено дополнить категории льготников."На комитете мы это обсуждали, было принято постановление Кабинета министров. Но с учетом того, что был зарегистрирован законопроект, мы посчитали, что это должно быть отображено именно в законе", – заметил депутат.Кроме того, было решено расширить список льготных коммунальных услуг – вода, квартплата, вывоз мусора, пользование лифтом.Согласно документу, компенсация расходов коммунальным организациям будет осуществляться за счет бюджетных субсидий в порядке, определенном правительством.При подготовке законопроекта, парламентарии сделали необходимые запросы в ведомства. По словам Рштуни, для государства не будет обременительно компенсировать расходы в связи с установлением льгот на коммунальные услуги.В подтверждение он сказал, что на сегодня в республике 422 воспитателя, одиноких пенсионеров – 134 человека, малоимущих 718. Это количество не такое большое, чтобы представляло сложность для государства, считает он."Это не так уж много. Закон представлен в соавторстве с Науром Нармания, он как человек из образовательной среды, хорошо в этом ориентируется и разбирается. Что касается статистики, зарплат учителей и воспитателей – все было досконально обсуждено и вынесено на заседание сессии", – заметил Рштуни.Он также привел цифры, по которым в Абхазии более двух тысяч сельских учителей и более 1500 городских. Депутат также сказал, что законопроект стимулирует специалистов заниматься преподавательской деятельностью, учитывая, что сегодня наблюдается нехватка учителей, добавил парламентарий.Депутат отметил, что проект вводит четкое определение понятия "коммунальные услуги" и определяет, что льготы устанавливаются законами Абхазии, а также актами Кабинета министров.В случае принятия закона в окончательном чтении лимитированием льгот будет заниматься Кабинет министров, отметил Рштуни.Говоря о механизмах попадания в категории льготников, будут установлены определенные правила, к примеру необходимость погашения всех задолженностей, заявил депутат."От первого до второго чтения будут внесены корректировки в закон, я думаю Министерство финансов даст заключение", – заявил Рштуни.Мнение о проекте законаПредседатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба считает, что подобные законопроекты необходимо прорабатывать совместно с исполнительной властью."Понятно, что все депутаты хотят помочь гражданам в тех вопросах, где можно это сделать. Но мы всегда должны исходить из того, какой у нас бюджет, какое реальное положение дел в том или ином секторе", – сказал он.Парламентарий напомнил, что недавно в Народном Собрании приняли законопроект в первом чтении, который лишает 50% льгот на оплату электроэнергии работников таможенных органов, Министерства обороны и органов прокуратуры."Когда мы принимали в первом чтении этот проект – это объяснялось тем, что у нас в энергетике очень сложное положение, что "Черноморэнерго" не справляется, что нам нужно максимально большое количество средств собирать именно за электроэнергию. Как нам объяснялось, то большое количество льготников, которое есть, эти люди не платят, поэтому очень трудно содержать хозяйство "Черноморэнерго", – сказал он.Такое непопулярное решение было принято с акцентом на то, что в дальнейшем в документ будут внесены поправки, которые позволят работникам Минобороны остаться в числе льготников, подчеркнул депутат."Как вы знаете, через некоторое время правительство объявило новых льготников. Тогда непонятно, зачем мы делаем одной рукой одно, другой рукой – другое. Эту ситуацию я примеряю и к этому закону, потому что если мы что-то делаем, и в дальнейшем ко второму чтению мы обязаны разговаривать с исполнительной властью, так как этот проект был от моих коллег депутатов", – заявил Хутаба.Принимать закон в окончательном чтении необходимо лишь в том случае, если будет общее понимание с исполнительной властью, добавил он, поскольку законодательная власть может принять любой закон, но если у государства нет средств на его реализацию, то это усугубит и без того непростую экономическую ситуацию в стране."Поэтому я надеюсь, что ко второму чтению авторы проекта во взаимодействии с исполнительной властью выработают какой-то вариант. Если исходить из того проекта, о котором мы говорим, то я полностью согласен, что этим людям необходимо предоставить льготы. Из моих избирателей немало людей обращалось, которые говорили об одиноких стариках, им, наверное, сложнее многих", - говорит депутат.При этом он еще раз сказал о важности совместной работы законодательной и исполнительной властей при работе над такими законопроектами. При обсуждении документа часть парламентариев, не ставя под сомнение важность предоставления льгот гражданам страны, задавались вопросом, насколько государство готово позволить себе предоставить льготы отдельным категориям граждан, подчеркнул Хутаба.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_AB

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

