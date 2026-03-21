Абхазия на Международном фестивале молодежи: как принять участие
16:00 21.03.2026 (обновлено: 21:36 21.03.2026)
Директор представительства Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Республике Абхазия Юлия Красцова рассказала, как жители республики могут принять участие в фестивале.
По ее словам, для регистрации в качестве участника мероприятия необходимо пройти отбор – для этого нужно отправить краткую видеовизитку и написать небольшое эссе на предложенную тему.
"Мы провели уже несколько выездов по всей стране – собирали людей в Гале, Очамчыре, Гудауте, проводили презентации также на нашей площадке. Сейчас приходят к нам ребята, мы помогаем им пройти всю регистрацию", – подчеркнула она.
Желающие могут стать не только участниками, но и волонтерами. Сроки подачи заявки – до 30 апреля, а для того, чтобы стать волонтером, нужно отправить заявку до 31 марта. Участниками Международного фестиваля молодежи станут молодые лидеры из 190 стран мира.
