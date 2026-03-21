Какие меры поддержки должны стать приоритетными в Год села

Ремонт и строительство сельских дорог, создание государственных пунктов приема и переработки сельхозпродукции должно быть приоритетом государства в Год села. 21.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-21T15:34+0300

Ремонт и строительство сельских дорог, создание государственных пунктов приема и переработки сельхозпродукции должно быть приоритетом государства в Год села. Так считают 46% опрошенных в рамках нового социологического опроса Лаборатории социсследований АГУ-МГУ. 39,5% респондентов считают, что государство должно позаботиться о покупке сельхозтехники и закладке новых плантаций, 35,3% — восстановить системы водоснабжения. Среди важных направлений опрошенные также назвали решение вопроса заброшенных земель, развитие агротуризма, поддержка сферы образования и досуга. Опрос, кроме того, показывает, что общество в курсе темы Года села (60,9%) и считает это важной государственной инициативой. Наиболее информированы работники госучреждений, пенсионеры, сотрудники частных компаний. Вне повестки – предприниматели, лишь каждый второй знает, что президент Бадра Гунба посвятил этот год развитию сел. В опросе приняли участие 729 человек, среди которых и студенты АГУ.

