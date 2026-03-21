Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260321/kakie-mery-podderzhki-dolzhny-stat-prioritetnymi-v-god-sela-1061794462.html
Какие меры поддержки должны стать приоритетными в Год села
Какие меры поддержки должны стать приоритетными в Год села
Sputnik Абхазия
Ремонт и строительство сельских дорог, создание государственных пунктов приема и переработки сельхозпродукции должно быть приоритетом государства в Год села. 21.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-21T15:34+0300
2026-03-21T21:23+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/15/1061794113_0:131:2496:1535_1920x0_80_0_0_236d28a0bbb893b1be384eac76080272.png
Ремонт и строительство сельских дорог, создание государственных пунктов приема и переработки сельхозпродукции должно быть приоритетом государства в Год села. Так считают 46% опрошенных в рамках нового социологического опроса Лаборатории социсследований АГУ-МГУ. 39,5% респондентов считают, что государство должно позаботиться о покупке сельхозтехники и закладке новых плантаций, 35,3% — восстановить системы водоснабжения. Среди важных направлений опрошенные также назвали решение вопроса заброшенных земель, развитие агротуризма, поддержка сферы образования и досуга. Опрос, кроме того, показывает, что общество в курсе темы Года села (60,9%) и считает это важной государственной инициативой. Наиболее информированы работники госучреждений, пенсионеры, сотрудники частных компаний. Вне повестки – предприниматели, лишь каждый второй знает, что президент Бадра Гунба посвятил этот год развитию сел. В опросе приняли участие 729 человек, среди которых и студенты АГУ.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/15/1061794113_139:0:2359:1665_1920x0_80_0_0_1cc1df3ed9835be74098da9a2e7d517d.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:34 21.03.2026 (обновлено: 21:23 21.03.2026)
Подписаться
Ремонт и строительство сельских дорог, создание государственных пунктов приема и переработки сельхозпродукции должно быть приоритетом государства в Год села.
Так считают 46% опрошенных в рамках нового социологического опроса Лаборатории социсследований АГУ-МГУ.
39,5% респондентов считают, что государство должно позаботиться о покупке сельхозтехники и закладке новых плантаций, 35,3% — восстановить системы водоснабжения.
Среди важных направлений опрошенные также назвали решение вопроса заброшенных земель, развитие агротуризма, поддержка сферы образования и досуга.
Опрос, кроме того, показывает, что общество в курсе темы Года села (60,9%) и считает это важной государственной инициативой.
Наиболее информированы работники госучреждений, пенсионеры, сотрудники частных компаний. Вне повестки – предприниматели, лишь каждый второй знает, что президент Бадра Гунба посвятил этот год развитию сел. В опросе приняли участие 729 человек, среди которых и студенты АГУ.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0