https://sputnik-abkhazia.ru/20260321/uvelichenie-byudzheta-sotsvyplaty-i-lechenie-chanturiya-o-rabote-fonda-sotsstrakhovaniya-abkhazii-1061795489.html

Увеличение бюджета, соцвыплаты и лечение: Чантурия о работе Фонда соцстрахования Абхазии

Увеличение бюджета, соцвыплаты и лечение: Чантурия о работе Фонда соцстрахования Абхазии

Sputnik Абхазия

Увеличить бюджет Фонда соцстрахования и охраны труда Абхазии за последние годы удалось в основном за счет повышения заработных плат в стране и объемов... 21.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-21T17:00+0300

2026-03-21T17:00+0300

2026-03-21T21:33+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/15/1061795322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57fd9253e52bfa24844fd0d6c18f4f9a.jpg

Увеличить бюджет Фонда соцстрахования и охраны труда Абхазии за последние годы удалось в основном за счет повышения заработных плат в стране и объемов отчислений от организаций.В текущем году бюджет фонда был увеличен на 20% и составил 277 млн руб. По словам Чантурия, наблюдается ежегодная динамика роста объемов бюджета примерно на 30%.Это позволяет корректировать размеры социальных выплат в сторону увеличения. Если 2-3 года назад размер пособий по временной нетрудоспособности или же по беременности и родам в среднем составлял около 7 тыс. рублей, то сегодня он варьируется от 15 до 22 тысяч.Сегодня минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности повышен с 15 110 до 22 670 рублей. Что касается пособия по беременности и родам, то его увеличили с 20 192 до 30 300 рублей.За последние два года также был увеличен размер пособий по рождению ребенка с 15 тыс. до 35 тыс. рублей.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, видео