В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Увеличение бюджета, соцвыплаты и лечение: Чантурия о работе Фонда соцстрахования Абхазии
Увеличение бюджета, соцвыплаты и лечение: Чантурия о работе Фонда соцстрахования Абхазии
Увеличить бюджет Фонда соцстрахования и охраны труда Абхазии за последние годы удалось в основном за счет повышения заработных плат в стране и объемов... 21.03.2026, Sputnik Абхазия
Увеличение бюджета, соцвыплаты и лечение: Чантурия о работе Фонда соцстрахования Абхазии

17:00 21.03.2026 (обновлено: 21:33 21.03.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Увеличить бюджет Фонда соцстрахования и охраны труда Абхазии за последние годы удалось в основном за счет повышения заработных плат в стране и объемов отчислений от организаций.

В текущем году бюджет фонда был увеличен на 20% и составил 277 млн руб. По словам Чантурия, наблюдается ежегодная динамика роста объемов бюджета примерно на 30%.

Это позволяет корректировать размеры социальных выплат в сторону увеличения. Если 2-3 года назад размер пособий по временной нетрудоспособности или же по беременности и родам в среднем составлял около 7 тыс. рублей, то сегодня он варьируется от 15 до 22 тысяч.

Сегодня минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности повышен с 15 110 до 22 670 рублей. Что касается пособия по беременности и родам, то его увеличили с 20 192 до 30 300 рублей.

За последние два года также был увеличен размер пособий по рождению ребенка с 15 тыс. до 35 тыс. рублей.
