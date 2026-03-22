https://sputnik-abkhazia.ru/20260322/izolyatsiya-i-bytovye-problemy-pochemu-molodye-lyudi-boyatsya-rabotat-v-sele-1061794598.html
Изоляция и бытовые проблемы: почему молодые люди боятся работать в селе
Sputnik Абхазия
Профессиональная изоляция – главная причина, по которой молодые люди не стремятся работать учителем в сельских школах Абхазии.
2026-03-22T11:45+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/15/1061794676_0:131:2496:1535_1920x0_80_0_0_f6c9598a1f972cd0ac366b2b27991ad1.png
Профессиональная изоляция – главная причина, по которой молодые люди не стремятся работать учителем в сельских школах Абхазии. Согласно итогам исследования лаборатории АГУ-МГУ, 27,9% опрошенных отталкивает отсутствие возможности посещать курсы, семинары или просто общаться с коллегами из других школ. 27,4% не устраивает резкий контраст с городской инфраструктурой, плохие дороги, удаленность от магазинов, больниц. Кроме того, респондентов смущают тяжелый сельский быт и недостаточная техническая оснащенность школ в селах. По мнению опрошенных, чтобы повысить востребованность работы сельского учителя нужно предоставить достойную заработную плату (62,7%), оборудовать школу современными техническими средствами (58,7%), наладить транспортное сообщение с домом и городом (55,6%).
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/15/1061794676_139:0:2359:1665_1920x0_80_0_0_b70196a9011932a6242b8783e6e04fd3.png
инфографика, мультимедиа, инфографика
