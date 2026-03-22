Изоляция и бытовые проблемы: почему молодые люди боятся работать в селе

Профессиональная изоляция – главная причина, по которой молодые люди не стремятся работать учителем в сельских школах Абхазии.

2026-03-22T11:45+0300

Профессиональная изоляция – главная причина, по которой молодые люди не стремятся работать учителем в сельских школах Абхазии. Согласно итогам исследования лаборатории АГУ-МГУ, 27,9% опрошенных отталкивает отсутствие возможности посещать курсы, семинары или просто общаться с коллегами из других школ. 27,4% не устраивает резкий контраст с городской инфраструктурой, плохие дороги, удаленность от магазинов, больниц. Кроме того, респондентов смущают тяжелый сельский быт и недостаточная техническая оснащенность школ в селах. По мнению опрошенных, чтобы повысить востребованность работы сельского учителя нужно предоставить достойную заработную плату (62,7%), оборудовать школу современными техническими средствами (58,7%), наладить транспортное сообщение с домом и городом (55,6%).

