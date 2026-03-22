Реформы и выборы: Маршания и Агумаа о необходимости изменений в госсистеме Абхазии
Организованный Общественной палатой гражданский форум "Диалог. Согласие. Развитие" прошел в Сухуме 12 марта. 22.03.2026, Sputnik Абхазия
Гости студии радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания и член Общественной палаты Эраст Агумаа выразили уверенность в необходимости проведения реформ и перераспределении полномочий ветвей власти. В частности Маршания подчеркнул, что все проблемы в управлении государством связаны с системными сбоями, а не с личностями тех, кто возглавлял Абхазию. В связи с этим важно создавать много площадок, где люди будут обсуждать проблемы и искать пути их решения. Одной из них стал гражданский форум "Диалог. Согласие. Развитие", организованный Общественной палатой. Без политической стабильности и спокойствия нельзя решить ни один вопрос, в том числе демографический, отметил Эраст Агумаа. Вопрос демографии Агумаа считает фундаментальным. Без него говорить о реформах и экономике, по его мнению, не представляется возможным.
