Десятки тысяч тонн продовольствия заблокированы из-за войны в Иране
Военная операция "Эпическая ярость" началась 28 февраля после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану на фоне ирано-американских переговоров по иранской... 23.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-23T16:00+0300
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Десятки тысяч тонн продовольствия для беднейших стран мира оказались заблокированы из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщила директор по цепочкам поставок Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Коринн Флейшер в интервью Financial Times.Сейчас в мире 318 миллионов людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия. Если перебои сохранятся до лета, их число вырастет еще на 45 миллионов. Флейшер уточнила, что в открытом море застряли 70 тысяч тонн пшеницы, перебои коснулись поставки около 30 тысяч тонн консервов, гороха и детского питания. Кроме того, из-за перегрузки морских портов и скопления судов задерживаются поставки в Йемен и Демократическую республику Конго.Организация намерена привлечь 13 миллиардов долларов для поддержки 110 миллионов человек. При этом, уточнила Коринн Флейшер, в прошлом году ей удалось получить лишь 6,4 миллиарда, из-за чего программы пришлось сократить.
16:00 23.03.2026 (обновлено: 17:02 23.03.2026)
Военная операция "Эпическая ярость" началась 28 февраля после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану на фоне ирано-американских переговоров по иранской ядерной программе.
