НАТО начала учения "Морской щит 2026" в Черном море
В мероприятии принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 13 стран. 23.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-23T13:12+0300
россия
нато
учения
новости
12:45 23.03.2026 (обновлено: 13:12 23.03.2026)
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. НАТО начала учения "Морской щит 2026" в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление минобороны Румынии.
Маневры проходят с 23 марта по 3 апреля, охватывают морское, речное, подводное, наземное и воздушное пространство, включают современные сценарии безопасности.
В учениях задействованы 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотных систем. Румыния направила около 1,5 тысячи военнослужащих, 33 корабля и катера, включая фрегаты и ракетные корабли, а также морскую авиацию.
Маневры, в которых участвуют Румыния, Болгария, Канада, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, США и Турция, направлены на повышение взаимодействия союзников и укрепление стабильности в Черноморском регионе и на восточном фланге НАТО.