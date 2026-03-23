https://sputnik-abkhazia.ru/20260323/nato-nachala-ucheniya-morskoy-schit-2026-v-chernom-more-1061811285.html

НАТО начала учения "Морской щит 2026" в Черном море

Sputnik Абхазия

В мероприятии принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 13 стран. 23.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-23T12:45+0300

россия

нато

учения

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/12/1039151191_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_5925a42b1e880aaab7ecc02e9956d0b2.jpg

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. НАТО начала учения "Морской щит 2026" в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление минобороны Румынии.Маневры проходят с 23 марта по 3 апреля, охватывают морское, речное, подводное, наземное и воздушное пространство, включают современные сценарии безопасности. В учениях задействованы 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотных систем. Румыния направила около 1,5 тысячи военнослужащих, 33 корабля и катера, включая фрегаты и ракетные корабли, а также морскую авиацию. Маневры, в которых участвуют Румыния, Болгария, Канада, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, США и Турция, направлены на повышение взаимодействия союзников и укрепление стабильности в Черноморском регионе и на восточном фланге НАТО.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_AB

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

