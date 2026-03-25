г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Мы не имеем права проиграть в этой войне: нет наркотикам
Наше маленькое государство сталкивается с массой проблем. От глобально-геополитических, связанных с частичным признанием, незатухающим реваншизмом Грузии до простых, бытовых.
Одним из самых сильных вызовов нашей состоятельности как государства является преступность. Наша способность противостоять криминалитету, чтобы никакая мафиозная группировка не могла диктовать свои условия действующей власти, чтобы мы не погрязли в коррупции, чтобы хаос и анархия не накрыли улицы, и есть тот самый маркер, который показывает, способны ли мы строить и развиваться. И, конечно же, то, как мы боремся с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков.
Помимо того, что это очень страшное зло, которое подрывает основы государственности, оно еще и бьет по здоровью нации, по нашей молодежи. И в этом случае всем, кому небезразлично наше будущее, надо объединиться и объявить самую настоящую войну этому явлению. А на войне как на войне – все средства хороши.
Та информация, которую мы черпаем из открытых источников, обнадеживает. Борьба с наркотрафиком ведется неустанно. Совершенно очевидно, что положительные результаты у правоохранительной системы есть. Просто надо объективно оценить статистику, и станет понятно, что у закладчиков, переносчиков наркотических средств "сложные" времена.
Дельцы этого кровавого бизнеса несут огромные убытки. Каждый факт изъятия хоть одного грамма наркотика спасает жизни наших братьев и детей. А мы видим конфискованные у преступников килограммы метадона, прегабалина, мефедрона, марихуаны и других прекурсоров. Министерство внутренних дел в тесном контакте с коллегами из Российской Федерации вскрывает и пресекает каждый раз возникающие экстерриториальные каналы доставки наркотиков.
Конечно же, я далек от мысли идеализировать состояние борьбы с этим злом. Все еще много вокруг нас, среди наших близких наркозависимых людей. То тут, то там орудуют закладчики, и не всех ловят, не до всех из них достает карающий меч правосудия. Просто надо понимать, что наркоторговля – это бич для многих государств, даже для самых экономически состоятельных.
Астрономические прибыли, невероятная ликвидность этого страшного товара, позволяют дельцам наркотрафика прибегать к самым изощренным способам доставки и реализации наркотиков. Оперативникам нужно проявлять смекалку, самоотверженность и огромное желание противостоять этому злу. Понятно, что это их прямые обязанности, что за это им платят зарплаты, у них льготы по коммунальным платежам, более выгодный социальный пакет.
Но я сторонник того, чтобы бросить клич среди бизнесменов, среди просто небезразличных граждан, чтобы создать некий премиальный фонд для сотрудников правоохранительных органов. И самым прилежным, самым результативным, самым отчаянным оперативникам назначить приличные денежные бонусы за вскрытие и пресечение каналов сбыта, за поимку закладчиков и особенно за привлечение к ответственности организаторов и спонсоров наркобизнеса.
Я тут вспомнил документальный фильм про Великую Отечественную войну. В нем подробно описывалось, как бойцов Красной Армии мотивировали денежными премиями за успехи на фронте. Самый настоящий прейскурант цен за каждый подбитый танк, за каждый самолет, за взятый блиндаж, уничтожение пулеметной точки, форсирование реки. Вроде бы, о каких тут деньгах можно думать, когда Родина в опасности? Идеология была на самом высоком уровне. Советский народ в едином порыве своим массовым героизмом сперва остановил сверхмощную немецко-фашистскую машину, а потом и вовсе повернул ее вспять и гнал врага до самого его логова – до Берлина. Но, видимо, для Великой Победы все средства хороши. Медали медалями, ордена орденами, но и материальная заинтересованность была необходима.
В нашем случае речь идет не о том, чтобы победить агрессора в открытом военном противостоянии. Нам надо спасать молодежь, будущее нашего государства, поэтому надо использовать все методы борьбы с наркобизнесом. И если это будет увесистый денежный бонус, почему нет?! В этой войне мы не имеем права проиграть. Нет наркотикам!
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
