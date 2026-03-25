Устойчивый туризм и зонирование: Лобода рассказала о проблемах пицундского заповедника
Пицунда-Мюссерский заповедник площадью 4000 гектаров был учрежден в июле 1966 года.
Пицунда-Мюссерский заповедник площадью 4000 гектаров был учрежден в июле 1966 года.
О том, чем грозит антропогенная нагрузка заповедникам, как выйти на самообеспечение, какие нарушения фиксируются в заповеднике и на кого жалуются туристы, какая проводится научная работа и как просвещают население, в интервью радио Sputnik рассказала директор Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода.
Пицунда – один из наиболее популярных курортов Абхазии, и он подвержен высокой антропогенной нагрузке, что не может не влиять на Пицунда-Мюссерский заповедник.
Директор заповедника Сабина Лобода считает необходимостью проведение зонирования территории для определения участков, куда можно будет заходить людям.
По ее словам, из-за влияния человека, его халатного отношения к природе, заповедник несет большие потери. В пример она привела колхидский самшит, который был уничтожен огневкой, но сегодня пытается возродиться. Все чаще стали появляться всходы этого растения, но зачастую люди их просто вытаптывают.
Для организации работы по защите растений, территории для научной и просветительской деятельности, уверена Лобода, заповедникам необходимо переходить на новый экономический формат, который позволит объектам самостоятельно зарабатывать деньги.