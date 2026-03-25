https://sputnik-abkhazia.ru/20260325/ustoychivyy-turizm-i-zonirovanie-loboda-rasskazala-o-problemakh-pitsundskogo-zapovednika--1061892166.html

Устойчивый туризм и зонирование: Лобода рассказала о проблемах пицундского заповедника

Sputnik Абхазия

Пицунда-Мюссерский заповедник площадью 4000 гектаров был учрежден в июле 1966 года. 25.03.2026, Sputnik Абхазия

в абхазии

видео

мультимедиа

пицунда-мюссерский заповедник

абхазия

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/19/1061891701_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bba0c46c18d9b8f8e027fa2190fbb96e.jpg

О том, чем грозит антропогенная нагрузка заповедникам, как выйти на самообеспечение, какие нарушения фиксируются в заповеднике и на кого жалуются туристы, какая проводится научная работа и как просвещают население, в интервью радио Sputnik рассказала директор Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода. Пицунда – один из наиболее популярных курортов Абхазии, и он подвержен высокой антропогенной нагрузке, что не может не влиять на Пицунда-Мюссерский заповедник.Директор заповедника Сабина Лобода считает необходимостью проведение зонирования территории для определения участков, куда можно будет заходить людям. По ее словам, из-за влияния человека, его халатного отношения к природе, заповедник несет большие потери. В пример она привела колхидский самшит, который был уничтожен огневкой, но сегодня пытается возродиться. Все чаще стали появляться всходы этого растения, но зачастую люди их просто вытаптывают. Для организации работы по защите растений, территории для научной и просветительской деятельности, уверена Лобода, заповедникам необходимо переходить на новый экономический формат, который позволит объектам самостоятельно зарабатывать деньги.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_AB

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

