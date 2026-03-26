Беспилотники атаковали нефтяной танкер в Черном море у берегов Турции

У судна повреждены мостик и машинное отделение, находящиеся на борту 27 граждан Турции не пострадали. 26.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-26T12:03+0300

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Беспилотники атаковали нефтяной танкер в Черном море у берегов Турции, сообщил телеканал NTV.Инцидент произошел примерно в 15 милях от Босфора, пролива, разделяющего Европу и Малую АзиюСудно, принадлежавшее компании ALTURA, везло около 140 тысяч тонн нефти. На борту находились 27 граждан Турции, они не пострадали.Турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что, по предварительным данным, танкер был атакован безэкипажным морским катером.Подобные инциденты в Черном море фиксируются не впервые. В конце ноября танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в 28 милях от турецкого побережья. В тот же день в 35 милях от берега был атакован танкер Virat. Его экипаж из 20 человек отказался покидать судно, несмотря на повторную атаку спустя сутки. 2 декабря удару подвергся российский танкер Midvolga-2.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл эти атаки посягательством на суверенитет Турции.

