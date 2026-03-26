https://sputnik-abkhazia.ru/20260326/uchet-prozrachnost-i-udobstvo-guliya-rasskazal-o-vnedrenii-onlayn-kass-v-abkhazii-1061905071.html
Учет, прозрачность и удобство: Гулия рассказал о внедрении онлайн-касс в Абхазии
Учет, прозрачность и удобство: Гулия рассказал о внедрении онлайн-касс в Абхазии
Sputnik Абхазия
Министерство по налогам и сборам Абхазии запустит пилотный проект по внедрению онлайн-касс летом 2026 года. 26.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-26T13:09+0300
2026-03-26T13:09+0300
2026-03-26T13:09+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
министерство по налогам и сборам абхазии
технологии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/1a/1061904774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_879365af6d58548089248658e88b6b48.jpg
О том, кто поможет внедрить в Абхазии контрольно-кассовую технику, какие ожидания у государства от этого пилотного проекта, кто в нем сможет принять участие и будет ли это принудительно, в студии радио Sputnik рассказал замминистра по налогам и сборам Батал Гулия. Пилотный проект по внедрению онлайн-касс запустит Министерство по налогам и сборам Абхазии летом 2026 года. Как уточнил в эфире радио Sputnik замглавы ведомства Батал Гулия, российский ФНС предоставит республике 1000 аппаратов для реализации пилотного проекта. Внедрение этой техники позволит предпринимателям проводить анализ своих продаж, что раньше сделать было довольно сложно. В проекте смогут принять участие налогоплательщики на добровольной основе без риска быть оштрафованными. К концу года стартует этап промышленной эксплуатации для остальных налогоплательщиков. Для отдельных категорий бизнеса будет предусмотрен перечень исключений. При использовании онлайн-касс налогоплательщик в личном кабинете получит бесплатный доступ к аналитике: динамика выручки и средний чек по всем точкам продаж в режиме реального времени.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/1a/1061904774_120:0:1827:1280_1920x0_80_0_0_6fcdd9421d6acdc85f74a4bbbcf20034.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, министерство по налогам и сборам абхазии, технологии, видео
видео, мультимедиа, министерство по налогам и сборам абхазии, технологии, видео
Учет, прозрачность и удобство: Гулия рассказал о внедрении онлайн-касс в Абхазии
Министерство по налогам и сборам Абхазии запустит пилотный проект по внедрению онлайн-касс летом 2026 года.
О том, кто поможет внедрить в Абхазии контрольно-кассовую технику, какие ожидания у государства от этого пилотного проекта, кто в нем сможет принять участие и будет ли это принудительно, в студии радио Sputnik рассказал замминистра по налогам и сборам Батал Гулия.
Пилотный проект по внедрению онлайн-касс запустит Министерство по налогам и сборам Абхазии летом 2026 года. Как уточнил в эфире радио Sputnik замглавы ведомства Батал Гулия, российский ФНС предоставит республике 1000 аппаратов для реализации пилотного проекта.
Внедрение этой техники позволит предпринимателям проводить анализ своих продаж, что раньше сделать было довольно сложно.
В проекте смогут принять участие налогоплательщики на добровольной основе без риска быть оштрафованными.
К концу года стартует этап промышленной эксплуатации для остальных налогоплательщиков.
Для отдельных категорий бизнеса будет предусмотрен перечень исключений.
При использовании онлайн-касс налогоплательщик в личном кабинете получит бесплатный доступ к аналитике: динамика выручки и средний чек по всем точкам продаж в режиме реального времени.