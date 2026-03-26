Учет, прозрачность и удобство: Гулия рассказал о внедрении онлайн-касс в Абхазии

Министерство по налогам и сборам Абхазии запустит пилотный проект по внедрению онлайн-касс летом 2026 года. 26.03.2026, Sputnik Абхазия

О том, кто поможет внедрить в Абхазии контрольно-кассовую технику, какие ожидания у государства от этого пилотного проекта, кто в нем сможет принять участие и будет ли это принудительно, в студии радио Sputnik рассказал замминистра по налогам и сборам Батал Гулия. Пилотный проект по внедрению онлайн-касс запустит Министерство по налогам и сборам Абхазии летом 2026 года. Как уточнил в эфире радио Sputnik замглавы ведомства Батал Гулия, российский ФНС предоставит республике 1000 аппаратов для реализации пилотного проекта. Внедрение этой техники позволит предпринимателям проводить анализ своих продаж, что раньше сделать было довольно сложно. В проекте смогут принять участие налогоплательщики на добровольной основе без риска быть оштрафованными. К концу года стартует этап промышленной эксплуатации для остальных налогоплательщиков. Для отдельных категорий бизнеса будет предусмотрен перечень исключений. При использовании онлайн-касс налогоплательщик в личном кабинете получит бесплатный доступ к аналитике: динамика выручки и средний чек по всем точкам продаж в режиме реального времени.

