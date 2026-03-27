Кайф театра: Кесоу Хагба о профессии актера и роли искусства

В День театра Народный артист Абхазии Кесоу Хагба рассказал о роли театра в жизни общества, о том, как театры выживают в эпоху капитализма и как развивать... 27.03.2026, Sputnik Абхазия

В Абхазии сегодня четыре государственных театра, и каждый из них имеет своего зрителя, отметил Народный артист Абхазии Кесоу Хагба. По его мнению, в глобальном и постепенно меняющемся мире очень тяжело приходится национальным театрам. "Самое главное — делать спектакли, которые задевают, цепляют зрителя. Чтобы как с телефоном сидят, вот так же смотрели спектакль. Это очень важно", – подчеркнул актер.По убеждению Хагба, самое дорогое — живое общение, и театр дает это зрителю. "И самая кайфовая вещь в театре — когда ты стоишь на сцене живой, и живые люди тебя слушают и смотрят. Если ты чувствуешь затылком, что это им интересно, — самое большое удовольствие", – подчеркнул он.

