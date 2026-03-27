МВД России озвучило ключевые меры защиты от мошенников
Sputnik Абхазия
Кем бы ни представились абоненты с незнакомых номеров, нельзя передавать им личную информацию. 27.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-27T14:30+0300
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Официальный представитель МВД России Ирина Волк озвучила ключевые меры защиты от мошенников.При звонках от неизвестных следует сразу завершать разговор, не переводить деньги на сторонние счета и ни при каких условиях не сообщать коды из СМС.Волк подчеркнула, что "безопасных счетов" не существует, а передача кодов из сообщений фактически дает мошенникам доступ к личным данным и средствам. В ведомстве также призвали не доверять звонящим, даже если они представляются сотрудниками банков, госорганов или медучреждений. Среди распространенных уловок — сообщения о "кредите на ваше имя", "замене полиса" или "продлении сим-карты".
