Трое чиновников арестованы в Сочи по делу о взятке почти на 12 миллионов
Возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. 27.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-27T11:16+0300
россия
взятки
сочи
новости
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. 27 марта сотрудники УФСБ России задержали замглавы администрации города Евгения Горобца и директора правового департамента Романа Рябцева, сообщили в ведомстве. Руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов находится под подпиской о невыезде. Горобец подозревается в посредничестве при передаче взятки. В администрации Сочи он курирует сферу земельно-имущественных отношений, а также вопросы муниципального земельного контроля и инвестиций. Евгений Горобец был назначен на должность заместителя главы администрации Сочи в августе 2024 года. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора АО "Крайжилкомресурс".Ранее уголовное дело о присвоении или растрате возбудили в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. У него изъяли имущество на 1,7 млрд рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260326/1061910703.html
