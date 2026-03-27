https://sputnik-abkhazia.ru/20260327/troe-chinovnikov-arestovany-v-sochi-po-delu-o-vzyatke-pochti-na-12-millionov-1061922695.html

Трое чиновников арестованы в Сочи по делу о взятке почти на 12 миллионов

Sputnik Абхазия

27.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-27T11:16+0300

россия

взятки

сочи

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102496/18/1024961852_0:0:1169:659_1920x0_80_0_0_f187bb8f7714f3e99dc9f9c940df123d.jpg

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. 27 марта сотрудники УФСБ России задержали замглавы администрации города Евгения Горобца и директора правового департамента Романа Рябцева, сообщили в ведомстве. Руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов находится под подпиской о невыезде. Горобец подозревается в посредничестве при передаче взятки. В администрации Сочи он курирует сферу земельно-имущественных отношений, а также вопросы муниципального земельного контроля и инвестиций. Евгений Горобец был назначен на должность заместителя главы администрации Сочи в августе 2024 года. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора АО "Крайжилкомресурс".Ранее уголовное дело о присвоении или растрате возбудили в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. У него изъяли имущество на 1,7 млрд рублей.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_AB

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

