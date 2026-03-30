Создатели музыки: Союзу композиторов Абхазии 55 лет

О том, как создавался Союз композиторов Абхазии, какие цели ставила перед собой организация и как сегодня развивается композиторская школа, читайте в материале... 30.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-30T19:12+0300

Бадрак Авидзба, SputnikСоздание Союза композиторовСоюз композиторов Абхазии был образован 30 марта 1971 года – инициатором был Заслуженный деятель искусств Абхазии, композитор и музыковед Алексей Чичба.Появление нового творческого коллектива стало важным событием в культурной жизни Абхазии.Руководитель союза Нодар Кварчия в интервью Sputnik рассказал, что целью создания новой организации было содействие творческому росту композиторов и музыковедов, развитие их профессионального мастерства."В первую плеяду композиторов входили Алексей Чичба, Иван Кортуа, Иван Лакрба, который написал музыку к песне "Шьишь-нани", мелодист Ражден Гумба, автор композиций и кантат Константин Ченгелия и многие другие", – подчеркнул он.С развитием музыкальной жизни в стране творческий союз пополнялся новыми представителями, которые обогащали традиции национальной композиторской школы. При этом сочинялись как мелодии, близкие к музыкально-поэтическому творчеству народа, так и к классической и эстрадной музыке."Абхазская композиторская школа очень сильна, поскольку у нас есть такие мастера, как Нодар Чанба, который является автором Абхазского реквиема. Во всем мире очень редко встречаются композиторы, которые создали реквием, это высшее проявление композиторского мастерства", – заметил Нодар Кварчия.Еще одним ярким представителем абхазской культуры был композитор Отар Хунцария, который занимался написанием национальной музыки и изучением народных инструментов.Руководитель Союза композиторов Абхазии также заметил, что не так давно в Сухуме прошла презентация первого учебного пособия по игре на абхазском народном инструменте апхиарца.В основе издания лежат труды музыканта, Народного артиста Абхазии Отара Хунцария, которые в 2024 году передала Министерству культуры художественный руководитель ансамбля "Гунда" Роза Чамагуа.О жизни Союза сегодняНодар Кварчия рассказал, что и сегодня в Абхазии сохраняется культура сочинений новых композиций – этим занимаются музыканты старшего, среднего и более молодого поколения.Среди молодого поколения в организацию входят Хибла Мукба, Анри Гумба, Ильда Кучуберия, Тимур Агрба и другие. При этом есть еще немало музыкантов, которые пишут музыку, но еще не вошли в организацию.В продолжение Нодар Кварчия сказал, что Союз композиторов Абхазии занимается поддержкой и развитием музыкального искусства в республике, организацией концертов, конкурсов и других музыкальных мероприятий.Членство в Союзе композиторов открывает дорогу авторам к творческим заказам, к публикации и исполнению произведений, к организации авторских концертов, профессиональных общественных дискуссий, подытожил он.

