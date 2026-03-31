Муфтий Абхазии рассказал о работе Духовного управления мусульман
Муфтии Абхазии и Кабардино-Балкарии Тимур Дзыба и Хазраталий Дзасежев подписали соглашение о сотрудничестве. 31.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-31T17:30+0300
В интервью радио Sputnik муфтий Абхазии рассказал о том, что предшествовало подписанию соглашения с муфтиятом Кабардино-Балкарии."В начале марта этого года я получил официальное приглашение принять участие в работе девятого отчетного съезда муфтията Кабардино-Балкарии, также поступило предложение подписать соглашение между муфтиятами Абхазии и КБР", — подчеркнул он.Соглашение подразумевает обмен опытом в религиозной, просветительской, воспитательной и благотворительной деятельности. Также работа направлена на консолидацию исламского гражданского общества для решения актуальных социальных задач."Документ предполагает проведение взаимных лекций, проповедей, семинаров, круглых столов в мечетях, учебных заведениях и на иных площадках, которые нам предоставляются", — заметил Дзыба. Муфтий также отметил, что аналогичное соглашение ранее было подписано с Адыгеей и Карачаево-Черкесией.
