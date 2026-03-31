Мягкая сила с градусом: Аргун и Ачба о форуме "Акаҷыҷ" и развитии виноградарства

Мягкая сила с градусом: Аргун и Ачба о форуме "Акаҷыҷ" и развитии виноградарства

Винный форум "Акаҷыҷ" пройдет в этно-парке "Апсны" в селе Мгудзырхуа 3 марта. 31.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-31T15:01+0300

2026-03-31T15:01+0300

Международный экономический форум пройдет в Сухуме 3-4 апреля. Его организуют для развития экономического сотрудничества, демонстрации инвестиционного потенциала республики, привлечения инвестиций и укрепления внешнеэкономических связей. В рамках этого события в этно-парке "Апсны" состоится винный форум, где абхазские виноградари представят свою продукцию. По мнению гостей радио Sputnik главы Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии Алхас Аргун и гендиректора компании "Вина и воды Абхазии" Николая Ачба, подобные форумы – хорошая возможность для производителей представить свою продукцию и заявить о себе. Аргун также отметил, что в развитии абхазского винограда будет сделана ставка на автохтонные сорта. За последние 2-3 года было высажено около 50 тысяч саженцев абхазского винограда. Ачба уверен, что развитие виноделия должно стать для Абхазии одним из главных направлений развития экономики и культуры.

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, виноделие, абхазия, видео, форум "абхазия — инвестиции в будущее"