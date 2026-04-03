Первый международный экономический форум Абхазия — инвестиции в будущее - Sputnik Абхазия, 1920
Форум "Абхазия — инвестиции в будущее"
Международный экономический форум пройдет в Абхазии 3-4 апреля, мероприятия к нему начнутся уже 2 апреля и пройдут не только в Сухуме, но и в Очамчырском и Гудаутском районах.
Первый день форума: главное
Третьего апреля состоялось официальное открытие Международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее". На различных площадках республики прошло... 03.04.2026, Sputnik Абхазия
Третьего апреля состоялось официальное открытие Международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее". На различных площадках республики прошло множество мероприятий.Самое главное – в подборке Sputnik:Реконструкция пункта пропуска "Адлер" завершится в 2027 году. Ограничения из-за проводимых работ не должны сказаться на пропускной способности пункта.Соглашение об экономическом сотрудничестве между Абхазией и Кабардино-Балкарией было одобрено правительством России. Сегодня разрабатывается налаживание авиасообщения между Сухумом и Нальчиком.В Сухуме обсудили ключевые направления развития молодежной политики и спорта. Обсуждался вопрос участия представителей республике в ряде соревнований, форумов и фестивалей.Рейсы в Сухум из Калуги, Уфы, Санкт-Петербурга и Казани могут начать выполнять в ближайшее время.Форум продлится до 4 апреля, а его итоги, согласно заявлению президента Бадры Гунба, должны стать "дорожной картой" для развития страны в ближайшей перспективе. В ходе форума будет представлен доклад о результатах за первый год работы команды Бадры Гунба, подписаны межведомственные соглашения, а также ряд договоров между абхазскими, российскими и югоосетинскими предпринимателями.Особое внимание будет уделено развитию инфраструктурных проектов при поддержке регионов РФ, развитию туризма и сельского хозяйства, развитию национального бренда "Сделано в Абхазии", образовательным, молодежным и патриотическим проектам, а также стратегическим ориентирам развития республики до 2030 года.
21:34 03.04.2026 (обновлено: 10:45 04.04.2026)
Третьего апреля состоялось официальное открытие Международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее". На различных площадках республики прошло множество мероприятий.
Самое главное – в подборке Sputnik:
С утра состоялось пленарное заседание форума. Событие собрало более 500 представителей различных отраслей экономики из Абхазии, 15 регионов России и Южной Осетии. Участвуют и делегаты Таджикистана, Армении, Эфиопии, Сомали.
По мнению главы Минсельхоза Абхазии Беслана Джопуа, подписанные в рамках форума соглашения повлияют на развитие экономики и сельского хозяйства республики.
В рамках форума, по словам президента Абхазии Бадры Гунба, ожидается подписание три межправительственных и одно межведомственное соглашения, а также 15 межправительственных меморандумов и 19 соглашений между предприятиями.
"Такого количества соглашений в столь короткий период не заключалось с момента признания независимости нашей страны", -- отметил президент Абхазии.
Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что проведение масштабного форума будет способствовать развитию экономики, улучшению инвестиционной привлекательности республики и благосостояния ее жителей.
Анонсирован второй сезон конкурса "Команда Абхазии".
Второй сезон конкурса "Команда Абхазии" пройдет в республике
Президент России Владимир Путин направил участникам форума приветствие, подчеркнув твердую поддержку суверенному развитию Абхазии.
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко назвал развитие энергетики важнейшим приоритетом сотрудничества России и Абхазии. Второй приоритет – логистика и развитие транспортного сообщения. Третий – поддержка сельского хозяйства.
Президент России Владимир Путин принял решение: россияне до 14 лет смогут пересекать границу с Абхазией по свидетельству о рождении в 2026 и 2027 годах. По мнению первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, мера серьезно скажется на росте туристического потока в республику.
Роспотребнадзор передаст Абхазии современную санитарно-эпидемиологическую лабораторию. Она позволит обеспечивать современный контроль за качеством продуктов питания.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил взаимный приоритет РЮО и Абхазии – курс на укрепление дружественных отношений с Россией.
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что следующим этапом развития Абхазии должно стать решение вопроса с поставками абхазской продукции на российский рынок.
Развитие креативных индустрий обсудили на АМЭФ-2026
Россия и Абхазия подпишут новые соглашения в сфере креативных индустрий.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил Абхазии рассмотреть российский опыт создания модульных гостиниц.
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев заявил о росте товарооборота региона с Абхазией в 2,5 раза за пять лет. Отдельно он отметил трехкратный рост импорта абхазской продукции только в прошлом году.
Программа социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы предусматривает рост экономики республики в полтора раза, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Глава Республики Адыгея (РФ) Мурат Кумпилов пригласил абхазских предпринимателей стать резидентами созданной в Адыгее крупной промышленной зоны.
Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц заявил, что Абхазия поступательно занимает свое важное место как неотъемлемая часть евразийского пространства.
Пассажиропоток в аэропорту Сухума может превысить 1 миллион пассажиров уже в ближайшие 2-3 года, считает президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский.
Основой экономики Абхазии должны стать малый и средний бизнес, рассказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. А цифровизация, в которой преуспела Россия, могла бы в этом помочь.
На 2026-2030 годы запланированы инвестиции из РФ в размере 20 млрд руб., напомнил премьер-министр Абхазии Владимир Делба.
В апреле в районе пирса у "Брехаловки" начнутся изыскательские работы. Работы будут проводиться за счет инвестиций Краснодарского края (450 млн руб.).
Возможности Абхазии по тем направлениям, которые были бы интересны России – в том числе сельское хозяйство и туризм – еще далеко не исчерпаны, заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко проинспектировал ход строительных работ "Дома Москвы" в Сухуме. Сам же "Дом Москвы" получил новое название.
Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов осмотрели оборудованный в рамках профориентационного проекта "Россия – мои горизонты" учебный класс в школе №5 имени Е.А. Эшба.
Также Кириенко посетил стройплощадку "Дома музыки" в Сухуме.
На винном форуме "Акаҷыҷ" в этно-парке "Аԥсны" презентовали законопроект о виноградарстве и виноделии в Абхазии. Отсутствие профильного закона сегодня сдерживает развитие этой отрасли и подрывает доверие к абхазской продукции.
Кабмин Абхазии подписал документы о сотрудничестве с несколькими северокавказскими республиками.
Во время встречи с победителями конкурсов, организованных российскими Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив, Сергей Кириенко рассказал о значительном увеличении финансирования проектов из Абхазии со стороны России.
Сергей Кириенко встретился с победителями конкурсов, организованных фондами РФ
Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что Россия поможет Абхазии привлечь известных трэвел-блогеров с миллионной аудиторией для продвижения республики среди российской молодежи.
Президент Абхазии Бадра Гунба и глава ДНР Денис Пушилин обсудили вопросы сотрудничества. Российский регион хочет развивать с республикой экономические отношения.
О развитии в Абхазии не только прибрежного, но и горного туризма рассказал министр туризма республики Астамур Логуа.
Красное сухое вино "Ашта Лаша" производства компании "Вина и воды Абхазии" удостоилось гран-при винного фестиваля "Акаҷыҷ".
Об огромном потенциале Абхазии для развития креативной экономики рассказал министр культуры республики Даур Кове.
С осени в Абхазии введут классификацию отелей.
Если экономический форум в Абхазии будет проходить ежегодно, то в республику будет приезжать все больше людей, и это принесет хорошие результаты, считает премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
Электричка "Сочи – Сухум" будет ездить быстрее минимум на 40 минут.
Иванов отметил рост объемов перевозок и экономической активности Абхазии
Реконструкция пункта пропуска "Адлер" завершится в 2027 году. Ограничения из-за проводимых работ не должны сказаться на пропускной способности пункта.
Соглашение об экономическом сотрудничестве между Абхазией и Кабардино-Балкарией было одобрено правительством России. Сегодня разрабатывается налаживание авиасообщения между Сухумом и Нальчиком.
В Сухуме обсудили ключевые направления развития молодежной политики и спорта. Обсуждался вопрос участия представителей республике в ряде соревнований, форумов и фестивалей.
Рейсы в Сухум из Калуги, Уфы, Санкт-Петербурга и Казани могут начать выполнять в ближайшее время.
Форум продлится до 4 апреля, а его итоги, согласно заявлению президента Бадры Гунба, должны стать "дорожной картой" для развития страны в ближайшей перспективе. В ходе форума будет представлен доклад о результатах за первый год работы команды Бадры Гунба, подписаны межведомственные соглашения, а также ряд договоров между абхазскими, российскими и югоосетинскими предпринимателями.
Особое внимание будет уделено развитию инфраструктурных проектов при поддержке регионов РФ, развитию туризма и сельского хозяйства, развитию национального бренда "Сделано в Абхазии", образовательным, молодежным и патриотическим проектам, а также стратегическим ориентирам развития республики до 2030 года.
