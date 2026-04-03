Первый день форума: главное

Третьего апреля состоялось официальное открытие Международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее". 03.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-03T21:34+0300

Третьего апреля состоялось официальное открытие Международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее". На различных площадках республики прошло множество мероприятий.Самое главное – в подборке Sputnik:Реконструкция пункта пропуска "Адлер" завершится в 2027 году. Ограничения из-за проводимых работ не должны сказаться на пропускной способности пункта.Соглашение об экономическом сотрудничестве между Абхазией и Кабардино-Балкарией было одобрено правительством России. Сегодня разрабатывается налаживание авиасообщения между Сухумом и Нальчиком.В Сухуме обсудили ключевые направления развития молодежной политики и спорта. Обсуждался вопрос участия представителей республике в ряде соревнований, форумов и фестивалей.Рейсы в Сухум из Калуги, Уфы, Санкт-Петербурга и Казани могут начать выполнять в ближайшее время.Форум продлится до 4 апреля, а его итоги, согласно заявлению президента Бадры Гунба, должны стать "дорожной картой" для развития страны в ближайшей перспективе. В ходе форума будет представлен доклад о результатах за первый год работы команды Бадры Гунба, подписаны межведомственные соглашения, а также ряд договоров между абхазскими, российскими и югоосетинскими предпринимателями.Особое внимание будет уделено развитию инфраструктурных проектов при поддержке регионов РФ, развитию туризма и сельского хозяйства, развитию национального бренда "Сделано в Абхазии", образовательным, молодежным и патриотическим проектам, а также стратегическим ориентирам развития республики до 2030 года.

