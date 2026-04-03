Первый день форума: главное
21:34 03.04.2026 (обновлено: 10:45 04.04.2026)
Форум "Абхазия — инвестиции в будущее"
Подписаться
Третьего апреля состоялось официальное открытие Международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее". На различных площадках республики прошло множество мероприятий.
Самое главное – в подборке Sputnik:
С утра состоялось пленарное заседание форума. Событие собрало более 500 представителей различных отраслей экономики из Абхазии, 15 регионов России и Южной Осетии. Участвуют и делегаты Таджикистана, Армении, Эфиопии, Сомали.
По мнению главы Минсельхоза Абхазии Беслана Джопуа, подписанные в рамках форума соглашения повлияют на развитие экономики и сельского хозяйства республики.
В рамках форума, по словам президента Абхазии Бадры Гунба, ожидается подписание три межправительственных и одно межведомственное соглашения, а также 15 межправительственных меморандумов и 19 соглашений между предприятиями.
"Такого количества соглашений в столь короткий период не заключалось с момента признания независимости нашей страны", -- отметил президент Абхазии.
Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что проведение масштабного форума будет способствовать развитию экономики, улучшению инвестиционной привлекательности республики и благосостояния ее жителей.
Анонсирован второй сезон конкурса "Команда Абхазии".
Президент России Владимир Путин направил участникам форума приветствие, подчеркнув твердую поддержку суверенному развитию Абхазии.
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко назвал развитие энергетики важнейшим приоритетом сотрудничества России и Абхазии. Второй приоритет – логистика и развитие транспортного сообщения. Третий – поддержка сельского хозяйства.
Президент России Владимир Путин принял решение: россияне до 14 лет смогут пересекать границу с Абхазией по свидетельству о рождении в 2026 и 2027 годах. По мнению первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, мера серьезно скажется на росте туристического потока в республику.
Роспотребнадзор передаст Абхазии современную санитарно-эпидемиологическую лабораторию. Она позволит обеспечивать современный контроль за качеством продуктов питания.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил взаимный приоритет РЮО и Абхазии – курс на укрепление дружественных отношений с Россией.
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что следующим этапом развития Абхазии должно стать решение вопроса с поставками абхазской продукции на российский рынок.
Россия и Абхазия подпишут новые соглашения в сфере креативных индустрий.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил Абхазии рассмотреть российский опыт создания модульных гостиниц.
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев заявил о росте товарооборота региона с Абхазией в 2,5 раза за пять лет. Отдельно он отметил трехкратный рост импорта абхазской продукции только в прошлом году.
Программа социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы предусматривает рост экономики республики в полтора раза, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Глава Республики Адыгея (РФ) Мурат Кумпилов пригласил абхазских предпринимателей стать резидентами созданной в Адыгее крупной промышленной зоны.
Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц заявил, что Абхазия поступательно занимает свое важное место как неотъемлемая часть евразийского пространства.
Пассажиропоток в аэропорту Сухума может превысить 1 миллион пассажиров уже в ближайшие 2-3 года, считает президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский.
Основой экономики Абхазии должны стать малый и средний бизнес, рассказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. А цифровизация, в которой преуспела Россия, могла бы в этом помочь.
На 2026-2030 годы запланированы инвестиции из РФ в размере 20 млрд руб., напомнил премьер-министр Абхазии Владимир Делба.
3 апреля, 19:06
В апреле в районе пирса у "Брехаловки" начнутся изыскательские работы. Работы будут проводиться за счет инвестиций Краснодарского края (450 млн руб.).
Возможности Абхазии по тем направлениям, которые были бы интересны России – в том числе сельское хозяйство и туризм – еще далеко не исчерпаны, заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко проинспектировал ход строительных работ "Дома Москвы" в Сухуме. Сам же "Дом Москвы" получил новое название.
Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов осмотрели оборудованный в рамках профориентационного проекта "Россия – мои горизонты" учебный класс в школе №5 имени Е.А. Эшба.
Также Кириенко посетил стройплощадку "Дома музыки" в Сухуме.
На винном форуме "Акаҷыҷ" в этно-парке "Аԥсны" презентовали законопроект о виноградарстве и виноделии в Абхазии. Отсутствие профильного закона сегодня сдерживает развитие этой отрасли и подрывает доверие к абхазской продукции.
Кабмин Абхазии подписал документы о сотрудничестве с несколькими северокавказскими республиками.
Во время встречи с победителями конкурсов, организованных российскими Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив, Сергей Кириенко рассказал о значительном увеличении финансирования проектов из Абхазии со стороны России.
Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что Россия поможет Абхазии привлечь известных трэвел-блогеров с миллионной аудиторией для продвижения республики среди российской молодежи.
Президент Абхазии Бадра Гунба и глава ДНР Денис Пушилин обсудили вопросы сотрудничества. Российский регион хочет развивать с республикой экономические отношения.
О развитии в Абхазии не только прибрежного, но и горного туризма рассказал министр туризма республики Астамур Логуа.
Красное сухое вино "Ашта Лаша" производства компании "Вина и воды Абхазии" удостоилось гран-при винного фестиваля "Акаҷыҷ".
Об огромном потенциале Абхазии для развития креативной экономики рассказал министр культуры республики Даур Кове.
С осени в Абхазии введут классификацию отелей.
Если экономический форум в Абхазии будет проходить ежегодно, то в республику будет приезжать все больше людей, и это принесет хорошие результаты, считает премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
Электричка "Сочи – Сухум" будет ездить быстрее минимум на 40 минут.
Реконструкция пункта пропуска "Адлер" завершится в 2027 году. Ограничения из-за проводимых работ не должны сказаться на пропускной способности пункта.
Соглашение об экономическом сотрудничестве между Абхазией и Кабардино-Балкарией было одобрено правительством России. Сегодня разрабатывается налаживание авиасообщения между Сухумом и Нальчиком.
В Сухуме обсудили ключевые направления развития молодежной политики и спорта. Обсуждался вопрос участия представителей республике в ряде соревнований, форумов и фестивалей.
Рейсы в Сухум из Калуги, Уфы, Санкт-Петербурга и Казани могут начать выполнять в ближайшее время.
Форум продлится до 4 апреля, а его итоги, согласно заявлению президента Бадры Гунба, должны стать "дорожной картой" для развития страны в ближайшей перспективе. В ходе форума будет представлен доклад о результатах за первый год работы команды Бадры Гунба, подписаны межведомственные соглашения, а также ряд договоров между абхазскими, российскими и югоосетинскими предпринимателями.
Особое внимание будет уделено развитию инфраструктурных проектов при поддержке регионов РФ, развитию туризма и сельского хозяйства, развитию национального бренда "Сделано в Абхазии", образовательным, молодежным и патриотическим проектам, а также стратегическим ориентирам развития республики до 2030 года.