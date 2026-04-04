https://sputnik-abkhazia.ru/20260404/forum-ofitsialno-zakryt-chto-proizoshlo-v-posledniy-den-1062197530.html

Форум официально закрыт: что произошло в последний день

Sputnik Абхазия

Четвертого апреля состоялись последние мероприятия в рамках международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее". 04.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-04T22:17+0300

форум "абхазия — инвестиции в будущее"

новости

абхазия

экономика

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/04/1062166901_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0c5a77f1962054e04c64ef029a21b671.jpg

Завершающий день оказался богат на события. Самое главное – в подборке Sputnik.SputnikВ мае в Нальчике состоится перекрестный молодежный форум, в котором примут участие 150 абхазов. Ответный визит российская делегация совершит в Абхазию осенью.После 10-летнего перерыва принято решение перезапустить движение "Молодая Абхазия". Будет представлена обновленная концепция организации, проведен ребрендинг, сформирована новая команда и обозначены современные стратегические цели и задачи.Абхазия и Россия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики. Речь идет о мерах по обеспечению совместной работы Единой энергосистемы двух стран, что повысит надежность энергоснабжения Абхазии.Таможенные комитеты Абхазии и Южной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве. Достигнутые договоренности станут новой основой для дальнейшего укрепления взаимодействия и реализации совместных инициативМеморандум о взаимопонимании подписанГоскомитетом Абхазии по делам молодежи и спорта и Общероссийским общественным движением содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое Отечество".В Абхазию прибылминистр здравоохранения России Михаил Мурашко. Делегация посетила гагрскую ЦРБ. Позже вместе с Бадрой Гунба и Сергеем Кириенко он посетил Республиканский сосудистый центр и осмотрел стройплощадку Республиканской детской больницы.Минэкономики Абхазии и Минэкономразвития Кабардино-Балкарии подписали Меморандум о взаимопонимании.Пятилетний меморандум о сотрудничестве с возможностью автоматического продления подписали Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорта и Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики. Стороны договорились о развитии взаимодействия в сфере молодежной политики, системном обмене опытом и специалистами, проведении совместных форумов, семинаров, тренингов и молодежных лагерей, взаимных визитах делегаций и представителей молодежного актива.Соглашение о сотрудничестве подписали министерство экономики Абхазии и "Росагролизинг".Минсельхоз Абхазии подписал соглашения о сотрудничестве с Россельхозцентром, Головным центром по воспроизводству сельхозживотных, Росагрохимслужбой и "Щелково Агрохим". Подробности договоренностей – тут.Минкультуры Абхазии подписало меморандум о взаимопонимании с Министерством экономического развития России. Подписи под документом поставили глава Минкульта Абхазии Даур Кове и замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.Сопредседатели Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией провели встречу в кабмине, на которой обсуждались важнейшие вопросы развития республики.Решение сопредседателей Межправкомиссии подписали премьер-министр Абхазии Владимир Делба и зампредседателя правительства России Александр Новак. Документ регулирует порядок реализации программы льготного кредитования инвестиционных проектов на территории Абхазии.Минтуризма Абхазии и АО "КАВКАЗ.РФ" заключили соглашение о развитии туристического кластера в республике. Стороны найдут лучшие практики и займутся реализацией совместных проектов на территории республики."КАВКАЗ.РФ" перенесет свой успешный опыт с Северного Кавказа на Абхазию. О каком опыте идет речь – тут.Между Абхазией и Южной Осетией подписано соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики. Стороны договорились о развитии взаимодействия через обмен опытом и специалистами, проведение совместных форумов, семинаров, тренингов, молодежных лагерей, учебно-тренировочных сборов и спортивных соревнований. Отдельное внимание уделено организации взаимных визитов делегаций, спортсменов и национальных команд.Со следующего года пропускная способность пункта "Адлер" вырастет более чем на 30%, заявил директор Департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса РФ Михаил Кокаев.По словам Сергея Кириенко, пропускная способность пункта "Адлер" будет увеличиваться в процессе реконструкции, а контроль за ситуацией – чтобы гражданам было удобно – будут осуществлять российская и абхазская стороны.Абхазия и Башкортостан подписали протокол о внесении изменений в соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.На круглом столе "Роль государства в поддержке инвестиционной деятельности" раскрыт пласт возможных экономических проектов по сотрудничеству между республиками.Кабмин Абхазии подписал ряд меморандумов о сотрудничестве с российскими регионами.Бадра Гунба назвал энергетику главной отраслью экономики Абхазии. По его словам, сейчас активно идет установка приборов учета, которые позволят значительно уменьшить дефицит электроэнергии. Сергей Кириенко отметил, что Абхазия впервые за последние годы прошла зиму без веерных отключений электроэнергии. Это – результат сотрудничества Абхазии и России РФ.Запуск авиасообщения с Абхазией открывает возможность для круглогодичного туризма, заявил Сергей Кириенко.Решение президента России о том, что россияне до 14 лет смогут выезжать в Абхазию по свидетельству о рождении в 2026-2027 годах, уникально, отметил Сергей Кириенко. Почему? Рассказываем тут.Абхазия надеется, что форум приобретет статус регулярной экспертной площадки и станет устойчивым драйвером взаимодействия государства, бизнеса и профессионального сообщества, заявил премьер-министр республики Владимир Делба.- ВВП Абхазии на 2027 год запланирован в размере более 119 млрд руб. Правительство намерено сохранить высокие темпы экономического роста на уровне от 12 до 15% в год, подчеркнул премьер-министр Владимир Делба.Доля собственных доходов бюджета РА составит более 15 млрд руб. в 2027 году.На поддержку проектов переработки сельхозпродукции в развитии села будет направлено до 15 млрд руб. до 2030 года, сказал Сергей Кириенко.Подписанные на полях форума соглашения найдут свое отражение в реальных инвестиционных инициативах, новых производствах, инфраструктурных проектах и расширении экономического сотрудничества, заявил Бадра Гунба.Программа льготного кредитования инвестпроектов в Абхазии продлена до 2030 года. Кредитный лимит составит 20 млрд рублей, рассказал зампред правительства РФ Александр Новак.Министерство просвещения Абхазии подписало соглашение о сотрудничестве с Псковской областью. Уже в этом году пройдут некоторые из запланированных мероприятий.Будет разработана и реализована стратегия развития системы здравоохранения в Абхазии. Соответствующий меморандум подписали Эдуард Бутба и Михаил Мурашко.Скоро может быть запущен прямой рейс из Минеральных вод в Сухумский аэропорт.Также может быть запущен прямой рейс и из Калуги.Абхазия обладает большим потенциалом для экспорта пищевой продукции во Владимирскую область, которая может заместить на рынках продукты из Африки или Турции, считает губернатор региона Александр Авдеев. Заключенное на полях форума рамочное соглашение о сотрудничестве этому посодействует.Пространство для творчества на базе Дома абхазо-российской дружбы "Мы вместе" будет предоставлено на конкурсной основе. Прием заявок уже ведется. Подать запрос может любой желающий.Кабмин Абхазии и правительство Ханты-Мансийского автономного округа подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает создание условий для взаимодействия бизнеса, гуманитарное сотрудничество, культурное и научное взаимодействие.Абхазия и Нижний Новгород подписали соглашение о взаимодействии в области туризма и культуры.Российская компания IVA может создать пилотный проект по видеоконференцсвязи для правительства Абхазии.Форум проходил 3-4 апреля, а его итоги, согласно заявлению президента Бадры Гунба, должны стать "дорожной картой" для развития страны в ближайшей перспективе. В ходе форума был представлен доклад о результатах за первый год работы команды Бадры Гунба, подписаны межведомственные соглашения, а также ряд договоров между абхазскими, российскими и югоосетинскими предпринимателями.Особое внимание уделялось развитию инфраструктурных проектов при поддержке регионов РФ, развитию туризма и сельского хозяйства, развитию национального бренда "Сделано в Абхазии", образовательным, молодёжным и патриотическим проектам, а также стратегическим ориентирам развития Республики до 2030 года.Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер. Узнать обо всех новостях, произошедших на полях форума, можно в нашем сюжете.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

