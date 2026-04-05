Большой интерес к Абхазии: Барателия о международном экономическом форуме

Глава Банка Абхазии Беслан Барателия рассказал Sputnik о международном экономическом форуме "Абхазия – инвестиции в будущее", его значении и новых... 05.04.2026, Sputnik Абхазия

Уровень делегации, участвующих на Абхазском экономическом форуме, свидетельствует о том, что к Абхазии есть большой интерес, – считает глава Банка Абхазии Беслан Барателия."Есть большой интерес к Абхазии, и интерес в реализации больших крупных проектов, которые своими силами наша страна не способна была бы реализовать. К примеру, аэропорт – 15 миллиардов, такие большие серьезные суммы вложены. И естественно все многомиллиардные проекты требуют инвестиций. И в противном случае экономическое развитие Абхазии будет идти медленно и очень долго", – отметил он.По мнению Барателия, такие площадки, как АМЭФ очень полезны. Они, во-первых, показывают намерение Российской Федерации поддержать Абхазию, – добавил глава Нацбанка.

