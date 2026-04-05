Креативная экономика и IT-кластер: что планирует развивать Абхазия
На полях АМЭФ Абхазия презентовала концепцию развития креативной экономики в стране, – рассказала Sputnik глава отдела креативной экономики и культурных индустрий Минкульта Абхазии Светлана Габуния.
"Выбрано как раз несколько приоритетных направлений, таких локомотивов, которые будут драйвером развития экономики креативной. Один из них, конечно же, креативный туризм. во всех его проявлениях. Мы здесь говорим о событийном туризме, о возможных гастрофестивалях, о возможных мероприятиях, в которых Абхазия выступала как некая большая этнокультурная площадка. И гастроиндустрию мы, конечно, тоже туда включаем, потому что это большой пласт экономики. и будет дальше развиваться. И если говорить о чем-то нетипичном пока для абхазского сообщества, это IT, конечно, технологии, IT-инфраструктура, это видеоигры, программное обеспечение. И, как уже прозвучало сегодня на форуме, возможно, в Абхазии появится IT-кластер", – отметила Габуния.