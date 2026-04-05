Культура, креатив, сотрудничество: Даур Кове об Абхазском экономическом форуме

Министр культуры Абхазии Даур Кове рассказал Sputnik об Абхазском экономическом форуме, о новых возможностях и договоренностях и развитии креативной индустрии... 05.04.2026, Sputnik Абхазия

Со 2 по 4 апреля в Абхазии прошел Международный экономический форум "Абхазия – инвестиции в будущее".В рамках него между профильными ведомствами Абхазии и России были подписаны десятки соглашений. В частности в сфере развития креативной индустрии.По словам министра культуры Даура Кове, для республики это новое направление с огромным потенциалом."Креативная экономика у нас в стране начала развиваться с 2026 года. В рамках форума мы подписали ряд соглашений, в частности с Башкирским предприятием, которое занимается развитием народных промыслов. Очень важное направление, так как у нас большое количество ремесленников. У нас большой пласт направлений, который подпадает под креативную экономику", – подчеркнул Кове.

