Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Первый международный экономический форум Абхазия — инвестиции в будущее - Sputnik Абхазия, 1920
Форум "Абхазия — инвестиции в будущее"
Международный экономический форум пройдет в Абхазии 3-4 апреля, мероприятия к нему начнутся уже 2 апреля и пройдут не только в Сухуме, но и в Очамчырском и Гудаутском районах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260405/kultura-kreativ-sotrudnichestvo-daur-kove-ob-abkhazskom-ekonomicheskom-forume-1062201888.html
Культура, креатив, сотрудничество: Даур Кове об Абхазском экономическом форуме
Sputnik Абхазия
Министр культуры Абхазии Даур Кове рассказал Sputnik об Абхазском экономическом форуме, о новых возможностях и договоренностях и развитии креативной индустрии... 05.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-05T16:29+0300
2026-04-05T16:29+0300
форум "абхазия — инвестиции в будущее"
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/05/1062207364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f83ca2504633051f61ddf42f6ab8637.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/05/1062207364_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a21d5ca7d0b508e6907498ab70703f8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:29 05.04.2026
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться
Министр культуры Абхазии Даур Кове рассказал Sputnik об Абхазском экономическом форуме, о новых возможностях и договоренностях и развитии креативной индустрии в республике.

Со 2 по 4 апреля в Абхазии прошел Международный экономический форум "Абхазия – инвестиции в будущее".

В рамках него между профильными ведомствами Абхазии и России были подписаны десятки соглашений. В частности в сфере развития креативной индустрии.

По словам министра культуры Даура Кове, для республики это новое направление с огромным потенциалом.

"Креативная экономика у нас в стране начала развиваться с 2026 года. В рамках форума мы подписали ряд соглашений, в частности с Башкирским предприятием, которое занимается развитием народных промыслов. Очень важное направление, так как у нас большое количество ремесленников. У нас большой пласт направлений, который подпадает под креативную экономику", – подчеркнул Кове.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0