Не просто разговор о будущем: Олег Барциц об Абхазском экономическом форуме
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться
Глава МИД Абхазии Олег Барциц рассказал Sputnik о значении Абхазского экономического форума и возможностях, которые открываются перед республикой.
АМЭФ – не просто большой, а беспрецедентно масштабный международный экономический форум, – заявил в Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.
"Это и количество делегаций, уровень представительства этих делегаций, количество глав, субъектов Российской Федерации, зарубежные делегации, и разумеется, высокая делегация федерального правительства и центральных органов государственной власти России. С абхазской стороны также самое высокое представительство. И это дает основания предполагать, что результаты, которые здесь генерируются и, безусловно, будут приняты, и будут приняты как руководство к действию, это, безусловно, даст очень ощутимый экономический и социальный эффект для нашей страны", – уверен Барциц.
По его мнению, это не просто разговор о будущем, а выработка конкретных решений, алгоритма, который ляжет в основу роста экономического взаимодействия между Абхазией и всеми странами, готовыми сотрудничать с республикой.
