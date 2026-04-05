Развитие в сотрудничестве: премьер-министр Абхазии об итогах экономического форума

На полях Абхазского экономического форума руководство республики заключило ряд важных соглашений, заявил Sputnik премьер-министр Владимир Делба.



"Были подписаны соглашения с регионами Российской Федерации. Безусловно, это для нас очень важно, знаково. Еще раз повторяюсь о том, что наши достигнутые договоренности формализованы в юридически значимые документы, в соглашения. Мы безусловно и так осуществляем регулярное взаимодействие, но теперь будем осуществлять это на уровне руководства регионов и Республики Абхазия в научно-техническом, торгово-экономическом, в культурном, в гуманитарном сотрудничестве", – подчеркнул глава правительства Абхазии.