Sputnik недели: экономический форум, подарок от Путина, инспекции Гунба и Кириенко

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 30 марта по 5 апреля. 05.04.2026

О том, как прошел Международный экономический форум в Абхазии, какие соглшения заключили на его полях, какие объекты посетили президент республики Бадра Гунба и Первый замруководителя Президента России Сергей Кириенко, кто стал победителем винного форума и проекта "Гостеприимная Абхазия, читайте в материале Sputnik.Sputnik"Абхазия – инвестиции в будущее"Международный экономический форум "Абхазия – инвестиции в будущее" прошел 3 и 4 апреля. В нем приняли участие более 500 человек не только из республики, но также из России и Южной Осетии. Также на форум прибыли делегации из Таджикистана, Армении, Эфиопии, Сомали.Среди них были такие высокопоставленные гости как Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, главы российских регионов и руководители российский госучреждений и организаций.Президент России Владимир Путин направил участникам форума приветствие, подчеркнув твердую поддержку суверенному развитию Абхазии.В рамках форума состоялся ряд круглых столов по разным направлениям, и были подписаны три межправительственных, одно межведомственное соглашения, а также 15 межправительственных меморандумов и 19 соглашений между предприятиями."Такого количества соглашений в столь короткий период не заключалось с момента признания независимости нашей страны", - отметил президент Абхазии Бадра Гунба.Глава государства также подчеркнул, что проведение масштабного форума будет способствовать развитию экономики, улучшению инвестиционной привлекательности республики и благосостояния ее жителей.Сергей Кириенко обозначил наиболее приоритетные отрасли для развития. На первом месте энергетика, далее логистика и транспортное сообщение, на третьей позиции – поддержка сельского хозяйства. Кроме того, в дни форума он не раз обращал внимание на необходимость для Абхазии отходить от реализации сырьевой продукции к уже готовой.Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в своем выступлении на открытии форума отметил, что в основе отношений двух республик лежат взаимное уважение, доверие и солидарность.По словам югоосетинского президента, в числе безусловных приоритетов, выделяемых Абхазией и РЮО, выделяется курс на интеграцию и укрепление дружественных отношений с Россией.Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что следующим этапом развития Абхазии должно стать решение вопроса с поставками абхазской продукции на российский рынок.Он также уточнил, что программа социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы предусматривает рост экономики республики в полтора раза.Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев заявил о росте товарооборота региона с Абхазией в 2,5 раза за пять лет. Отдельно он отметил трехкратный рост импорта абхазской продукции только в прошлом году.Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов выразил уверенность в том, что основой экономики Абхазии должны стать малый и средний бизнес, а цифровизация, в которой преуспела Россия, могла бы в этом помочь.Во второй день форума Абхазия и Россия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики. Речь идет о мерах по обеспечению совместной работы Единой энергосистемы двух стран, что повысит надежность энергоснабжения Абхазии.Минэкономики Абхазии и Минэкономразвития Кабардино-Балкарии подписали Меморандум о взаимопонимании. Также Минэкономики республики заключили соглашение с "Росагролизинг".В Абхазию прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Делегация посетила гагрскую ЦРБ. Позже вместе с Бадрой Гунба и Сергеем Кириенко он посетил Республиканский сосудистый центр и осмотрел стройплощадку Республиканской детской больницы.Сопредседатели Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией провели встречу в кабмине, на которой обсуждались важнейшие вопросы развития республики.Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и зампредседателя правительства России Александр Новак подписали документ регулирующий порядок реализации программы льготного кредитования инвестиционных проектов на территории Абхазии.Делба на пленарном заседании также сказал о том, что ВВП Абхазии на 2027 год запланирован в размере более 119 млрд руб. Правительство намерено сохранить высокие темпы экономического роста на уровне от 12 до 15% в год.Минтуризма Абхазии и АО "КАВКАЗ.РФ" заключили соглашение о развитии туристического кластера в республике. Стороны найдут лучшие практики и займутся реализацией совместных проектов на территории республики.Между Абхазией и Южной Осетией подписано соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики. Стороны договорились о развитии взаимодействия через обмен опытом и специалистами, проведение совместных форумов, семинаров, тренингов, молодежных лагерей, учебно-тренировочных сборов и спортивных соревнований.Также Кабмин Абхазии подписал ряд меморандумов о сотрудничестве с российскими регионами.Благодарность ПутинуПрезидент России Владимир Путин дал разрешение на то, чтобы россияне возрастом до 14 лет могли въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении в 2026-2027 годах, а не по загранпаспорту.О таком решении Путина объявил Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко на полях Абхазского международного экономического форма "Абхазия — инвестиции в будущее".Глава республики Бадра Гунба заявил, что этот шаг подтверждает особый характер отношений между Абхазией и Россией, а также поблагодарил Владимира Путина.Инспекции и новое название "Дома Москвы"Президент Абхазии Бадра Гунба и Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетили несколько городов и районов Абхазии, а также завершенные и строящиеся объекты.В частности, в ходе рабочего совещание они обсудили реконструкцию улично-дорожной сети, производимой за счет средств России, на одной из улиц в Гудауте.В рамках программы, на которую Россия выделила 1 млрд рублей, в 2025 году начался первый этап реконструкции дорожной инфраструктуры в Кодорском ущелье стоимостью 205,5 млн рублей. Завершение работ на этом объекте планируется к декабрю 2026 года, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.Отмечается также, что за последний год проведен капитальный ремонт 21 дорожного объекта общей площадью 198 832 кв. м.Также в Гудауте они посетили русскую среднюю школу №4 имени Героя Абхазии Оскара Чичиковича Гвазава.Капитальный ремонт главного корпуса провели в 2025 году за счет членов семьи Гвазава — Дмитрия, Аляса и Эдгара. Его открыли 15 октября.Сейчас в школе продолжают ремонтировать столовую, благоустраивают актовый зал и строят спортплощадку.Гунба и Кириенко в тот же день осмотрели ход реконструкции набережной в Гудауте. Они встретились с археологами, которые отметили высокую историческую ценность объекта и важность сохранить обнаруженные элементы культурного наследия.Обсудили решения, позволяющие интегрировать эти участки в общее пространство набережной и обеспечить удобный и безопасный маршрут для туристов с учетом сохранения исторического слоя, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, в рамках рабочего визита в республику Кириенко посетил стройку Дома Москвы и оценил темпы работ.Как Сергей Кириенко сообщил на встрече с победителями конкурсов, организованных российскими грантовыми фондами, "Дом Москвы" в Сухуме получил новое название — Дом абхазо-российской дружбы "Мы вместе".Строительство объекта завершится к 1 июля. Первые проекты в новом здании будут проведены уже в августе, а в сентябре оно будет полностью готово к работе.Кириенко уточнил, что желающие использовать возможности площадки уже сейчас могут на конкурсной основе подавать заявки.Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России также побывал на строительной площадке здания будущего "Дома музыки" на улице Лакоба в Сухуме.Проект реализуется на личные средства Сергея Кириенко. Предварительный срок сдачи объекта — декабрь 2026 года. После завершения реконструкции здание будет передано Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария.В пятницу, 3 апреля, Кириенко также посетил сухумскую среднюю школу №5 имени Е.А. Эшба. Он вместе с министром просвещения Ханой Гунба осмотрел учебный класс, оборудованный в рамках профориентационного проекта "Россия – мои горизонты", реализуемого по предложению Министерства просвещения Российской Федерации.В завершающий день экономического форума президент Абхазии Бадра Гунба, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России, министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и глава Минздрава России Михаил Мурашко посетили республиканскую больницу, в частности, сосудистый центр, поликлинику, аптеку на ее территории и строящуюся за счет российских средств детскую больницу.Они ознакомились с тем, как продвигаются работы и дали ряд рекомендации подрядной компании.Винный форум"Акаҷыҷ" – так назывался винный форум, который прошел в этно-парке "Апсны" в селе Мгудзырхуа Гудаутского района 3 апреля.В нем приняли участие производители алкогольной продукции из Абхазии, России, Белоруссии, Армении.Мероприятие посетили президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, глава российских регионов и представители иностранных делегаций.В рамках фестиваля также прошел круглый стол на тему "Развитие виноградарства и виноделия". Докладчики и эксперты выразили свое мнение о необходимости выращивания абхазских автохтонных сортов, о том, как создать лучшие условия для производителей, представили проект закона, регулирующий эту отрасль.Гран-при винного фестиваля "Акаҷыҷ" удостоилась компания "Вина и воды Абхазии" за красное сухое вино "Ашта Лаша".Всего победителями и обладателями спецпризов фестиваля стали 23 производителя.Победители определеныИтоги конкурса "Гостеприимная Абхазия" подвели в Сухуме в четверг, 2 апреля. Победителям стали 48 человек.Президент республики Бадра Гунба отметил, что гостеприимство всегда было частью абхазского народа, а организованный конкурс помогает развивать и усилить туристическую индустрию в стране.Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко напомнил, что изначально планировалось выделить гранты 20 победителям по 1 млн рублей, однако число проектов, заслуживающих поддержку, оказалось намного больше. По словам Кириенко, каждый проект был не просто связан с экономическими расчетами, в них были вложены частички души и искренняя любовь к Родине.Гости из СомалиГлава МИД Абхазии Олег Барциц встретился с представителями МИД Сомали, принявшими участие в Международном экономическом форуме 5 апреля.В состав сомалийской делегации вошли доверенные лица министра иностранных дел восточноафриканской республики Адан Муна Абди и Исмаил Хасан Нуур.Во встрече также приняли участие министр экономики Теймураз Миквабия и министр культуры Даур Кове.Олег Барциц рассказал гостям о государственном строе и путях развития Абхазии.Гости из Сомали также выразили заинтересованность в поставках воды из Республики Абхазия.Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия отметил, что обе страны обладают большим преимуществом в экономике, так как у них есть выход к морю. Уже разработан проект по созданию условий для перевозки питьевой воды судами.При этом он подчеркнул, что Абхазия не представляет собой большой промышленный центр. В республике в основном развивается рекреационная сфера, агропромышленный комплекс и малая промышленность.Доверенное лицо МИД Сомали Адан Муна Абди ответила, что для установления дипломатических отношений между двумя странами есть определенные вызовы, над которыми нужно работать. Она передала приветствие от министра иностранных дел Сомали Абдисалам Абди Али, который выражает надежду на укрепление отношений и желание посетить Абхазию.Дни культуры АбхазииНа минувшей неделе в Москве прошли Дни культуры Абхазии. Госансамбль народной песни и танца республики дал концерт в столице России.У посетителей и участников Дней культуры Абхазии в России появилась возможность соприкоснуться с культурой республики, сказал посол республики Алхас Квициниа."Соприкоснуться вживую, увидеть, почувствовать нашу абхазскую культуру, думаю, доставит огромное удовольствие всем зрителям", — отметил он.Это стало возможным благодаря заключенным договоренностям между Министерствами культуры двух стран.Встреча на "Гуме"Творческая встреча с участием Евгения Князева и Сергея Лукьяненко прошла на платформе "Гума".В ней приняли участие представители творческой сферы Абхазии — блогеры, юмористы, медийщики, журналисты.Им презентовали деятельность российского продюсерского центра "Интеграция", который работает с лидерами мнений, помогает им создавать и продвигать контент.После презентации писатель Сергей Лукьяненко обсудил с участниками роль фантастики в формировании образа будущего и пригласил молодых писателей из республики принять участие в своей литературной мастерской.А Народный артист России и Абхазии Евгений Князев рассказал о своем сотрудничестве с "Интеграцией" и призвал всех желающих попробовать свои силы в реализации проектов.Первый волонтерский центрРеспубликанский волонтерский центр открыли сегодня в Сухуме.Идея родилась во время конкурса "Команда Абхазии", проект Саманты Делба получил поддержку.Центр станет платформой для координации добровольческих проектов, популяризации волонтерской активности и обучения добровольцев.Инваспорт в СухумеКоманда из Сочи победила на Открытом республиканском турнире по инваспорту памяти Владислава Ардзинба, сообщил Госкомспорта.Второе место заняла команда Беларуси, третье — сборная Абхазии.В соревнованиях приняли участие люди с инвалидностью I, II и III групп, включая спортсменов-колясочников и участников с повреждением опорно-двигательного аппарата из Беларуси, России и Абхазии.Программа включала несколько игр: боччу — специальную игру с мячом, дартс, шашки, игру на меткость корнхол и настольную игру кольбутто.Организаторы турнира — Госкомитет по делам молодежи и спорта и Паралимпийский комитет Абхазии.Жеребьевка "Медиалиги"На уходящей неделе прошла жеребьевка Медиалиги, сообщил Госкомспорта Абхазии.По ее итогам команда "Апсны" попала в группу "B", в которую также вошли клубы "Амкал", "2DROTS" и "Эгриси".В 4-6 турах команда из Абхазии встретится с клубами "Fight Nights", "Синдекат" и "СКА Ростов".

https://sputnik-abkhazia.ru/20260403/1062096721.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260404/1062181398.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260403/1062103200.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260403/1062132307.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260403/1062133376.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260404/1062162324.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260404/1062190599.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260404/1062189531.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260405/1062200668.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260403/1062130276.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260403/1062134366.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260402/1062075709.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260405/1062201345.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260402/1062084427.html

