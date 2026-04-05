Важный сигнал для бизнеса: что дает АМЭФ абхазским предпринимателям
© Sputnik Томас Тхайцук
Глава коммерческого банка "Аврора" Георгий Абухба рассказал Sputnik об экономическом форуме и возможностях, которые открываются для местного бизнеса.
АМЭФ – прекрасная площадка для коммуникаций между различными отраслями бизнеса, различными субъектами экономики республики, – считает глава коммерческого банка "Аврора" Георгий Абухба.
"Это прекрасная площадка для знакомства, если посмотреть на состав участников. Это все на высшем уровне, начиная от руководителей глав и ведомств Российской Федерации, абхазской политической элиты. Чем чаще они будут проходить, тем лучше для экономики республики, для развития всех, наверное, отраслей предпринимательства", – отметил Абухба.
По его мнению, форум дает важный сигнал для абхазского бизнеса о том, что готовы разговаривать, готовы предлагать, готовы слушать и поддерживать их идеи.
