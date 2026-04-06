Китай, Япония и Южная Корея в лепестках цветущей вишни
15:26 06.04.2026 (обновлено: 15:43 06.04.2026)
Когда воздух наполняется сладким ароматом, а города утопают в бело-розовом облаке, наступает время главной весенней магии Восточной Азии.
Речь идет, конечно, о цветении сакуры — японской вишни, чьи нежные лепестки вот уже больше тысячи лет остаются символом быстротечности жизни и возрождения. В Китае, Японии и Южной Корее эти деревья зацветают не одновременно: бутоны раскрываются волной с конца марта на южных островах до середины мая на севере.
В эти дни страны превращаются в одну большую фотозону. Местные жители и туристы устраивают легендарные "ханами" (любование цветами) с пикниками под кронами, а соцсети заполняются кадрами розовых аллей, древних храмов в лепестках и целых рек из опавших цветов.
Сезон сакуры — это настоящий туристический бум: отели раскупают за полгода, а толпы путешественников с камерами приезжают, чтобы поймать "сакура-фубуки" — снегопад из лепестков.
© AP Photo Andy Wong
Женщины в традиционных костюмах делают селфи на фоне цветущей вишни.
© AP Photo Andy Wong
Женщины в традиционных костюмах делают селфи на фоне цветущей вишни.
© REUTERS Kim Kyung-Hoon
Многие люди хотят любоваться цветущими деревьями с воды.
© REUTERS Kim Kyung-Hoon
Многие люди хотят любоваться цветущими деревьями с воды.
© REUTERS Kim Hong-Ji
Весна – время возрождения природы.
© REUTERS Kim Hong-Ji
Весна – время возрождения природы.
© AP Photo Andy Wong
Сильный ветер не мешает горожанам и туристам делать красивые кадры.
© AP Photo Andy Wong
Сильный ветер не мешает горожанам и туристам делать красивые кадры.
© AP Photo Ahn Young-joon
Сезон цветения сакуры –время спокойствия и умиротворения
© AP Photo Ahn Young-joon
Сезон цветения сакуры –время спокойствия и умиротворения
© REUTERS Issei Kato
В эти дни улицы азиатских городов превращаются в картинки из аниме.
© REUTERS Issei Kato
В эти дни улицы азиатских городов превращаются в картинки из аниме.