Гости круглый год: Юмшанов о развитии туризма в Абхазии

Гости круглый год: Юмшанов о развитии туризма в Абхазии

Sputnik Абхазия

Минтуризма Абхазии и "КАВКАЗ.РФ" заключили соглашение о развитии туристического кластера в республике в рамках АМЭФ. 06.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-06T19:41+0300

2026-04-06T19:41+0300

2026-04-06T19:41+0300

По мнению Андрей Юмшанова, у Абхазии есть все возможности для того, чтобы стать круглогодичным курортом. Для этого необходимо использовать ресурсы, которые есть у республики. В пример он привел Северный Кавказ, где благодаря развитию экологического и научного туризма и различных программ, количество отдыхающих в зимний период сравнялось с летними показателями. Для того, чтобы привлечь туристов в республику зимой, необходимо использовать уникальные природные локации Абхазии, а также развивать горнолыжные курорты, уверен он. Также Юмшанов подчеркнул, что "КАВКАЗ.РФ" перенесет свой успешный опыт с Северного Кавказа на Абхазию. По его словам, на Северном Кавказе сегодня сосредоточены около 60% всех особых туристских экономических зон России.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, мультимедиа, отдых в абхазии, туризм, видео