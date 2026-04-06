Многоформатное событие: Агрба о Международном экономическом форуме

Международный экономический форум "Абхазия – инвестиции в будущее" прошел в республике 3 и 4 апреля. 06.04.2026, Sputnik Абхазия

Международный экономический форум "Абхазия – инвестиции в будущее" был многоформатным и хорошо организованным, сказал в интервью Sputnik глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Участники форума обсудили широкий круг вопросов, в том числе сферы сельского хозяйства, виноградарство, туристическую отрасль, гостеприимство, говорили о развитии креативной экономики, добавил он. Кроме того, он обратил внимание на то, что в форуме участвовали высокопоставленные гости из Российской Федерации, среди которых были руководители республик, регионов, федеральные чиновники. Международный экономический форум "Абхазия – инвестиции в будущее" проходил 3-4 апреля. В его рамках было заключено более 30 соглашений. Sputnik Абхазия — генеральный инфопартнер мероприятия.

