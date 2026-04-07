Инвестиции, законы и безопасность: Халваш рассказал об итогах экономического форума
Международный экономический форум "Абхазия – инвестиции в будущее" прошел в республике 3 и 4 апреля. 07.04.2026, Sputnik Абхазия
Первый Международный экономический форум "Абхазия – инвестиции в будущее" прошел на высоком уровне и был хорошо организован, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik депутат Парламента республики Беслан Халваш. Само событие он назвал грандиозным и выразил уверенность в том, что подписанные контракты и соглашения на полях форума принесут пользу государству и будут способствовать развитию экономики. Особое внимание он также обратил на необходимость создания безопасных условий для инвесторов. Гарантиями могут быть не только готовое законодательство, но также поддержка со стороны государства. В этом контексте Халваш напомнил слова президента Абхазии Бадры Гунба о том, что он лично будет курировать инвестиционные соглашения и дал собственные дополнительные гарантии об успешной реализации этих проектов.
