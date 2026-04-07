Матч за лидерство: игра "Бзаны" и "Нарта"
Игра между командами прошла на столичном стадионе "Динамо". 07.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-07T17:17+0300
В рамках шестого тура Апсны Супер Лиги встречались команды "Бзана" и "Нарт". Счет в игре был открыт уже на 15-й минуте – отличился футболист кутолской команды Батал Чегия. Однако "Нарт" отыгрался довольно быстро, уже на 25-й минуте Наур Цвинария сравнял счет 1:1. В первом тайме игроки больше не сумели отличиться, а во второй половине матче забивала только "Бзана". На 71-й минуте свою команду вывел вперед Никита Чхапелия, а на 96-й минуте Юрий Чикиров отличился с пенальти. Напряженное дерби между "Бзаной" и "Нартом" завершилось победой кутолской команды 3:1. Теперь "Бзана" занимает первую строчку в турнирной таблице с 13 набранными очками и одним матчем в запасе.
Матч за лидерство: игра "Бзаны" и "Нарта" 15:07 07.04.2026 (обновлено: 17:17 07.04.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч шестого тура Апсны Супер Лиги состоялся на стадионе "Динамо"
© Sputnik / Томас Тхайцук
В нем приняли участие кутолская "Бзана" и сухумский "Нарт"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Счет в игре был открыт уже на 15 минуте – отличился футболист кутолской команды Батал Чегия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Однако "Нарт" отыгрался довольно быстро, уже на 25-й минуте Наур Цвинария сравнял счет 1:1
© Sputnik / Томас Тхайцук
В первом тайме игроки больше не сумели отличиться
© Sputnik / Томас Тхайцук
Во второй половине матче голы забивала только "Бзана"
© Sputnik / Томас Тхайцук
На 71-й минуте вперед свою команду вывел Никита Чхапелия
© Sputnik / Томас Тхайцук
На 96-й минуте Юрий Чикиров отличился с пенальти
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дерби между "Бзаной" и "Нартом" завершилось победой кутолской команды 3:1
© Sputnik / Томас Тхайцук
Теперь "Бзана" занимает первую строчку в турнирной таблице с 13 набранными очками
© Sputnik / Томас Тхайцук
Следующую игру кутолская команда проведет 14 апреля с ФК "Бзыбь"
© Sputnik / Томас Тхайцук
У "Нарта" 10 набранных очков после шести матчей
