Матч за лидерство: игра "Бзаны" и "Нарта"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аекономикатә форум алҵшәақәа, ақыҭанхамҩа арҿиара ишацхраауа: аминистр ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсни Донецктәи ареспубликеи русеицура ахырхарҭақәа: Ахра Аҩӡба ицәажәара
13:34
7 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Инвестфорум. Итоги
14:04
18 мин
On air
14:22
8 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
"Гостеприимная Абхазия". Итоги конкурса
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аӡы анҭыҵ аҭира иазку апроекти аекономикатә форум алҵшәақәеи: аусдкылаҩ ицәажәара
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аекономикатә форум иаԥнаҵо алшарақәа: аусдкылаҩ, Ауаажәларратә палата алахәыла ицәажәара
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Винодельческий форум "Акачич": ключевые идеи и планы
18:34
11 мин
Актуальный комментарий
Инвестфорум. Итоги
18:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аӡы анҭыҵ аҭира иазку апроекти аекономикатә форум алҵшәақәеи: аусдкылаҩ ицәажәара
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аекономикатә форум иаԥнаҵо алшарақәа: аусдкылаҩ, Ауаажәларратә палата алахәыла ицәажәара
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Винодельческий форум "Акачич": ключевые идеи и планы
21:34
11 мин
Актуальный комментарий
Инвестфорум. Итоги
21:45
14 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭанхамҩа азҵаара Жәларбжьаратәи аекономикатә форум аҿы: анаплакҩы иҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Атуризм — ҳтәыла аекономика аҿиараҿы: афорум аҟынтә иалаҳго ҳалацәажәоит
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Выйти на полные мощности! Что тормозит круглогодичный туризм?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Жизнь после инвестфорума: задачи Парламента Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амототуризм. Аус аур шԥалшои ари ахырхарҭа Аԥсны?: иҭаҳҵаауеит
18:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсни Донецктәи ареспубликеи русеицура ахырхарҭақәа: Ахра Аҩӡба ицәажәара
18:18
7 мин
Аицәажәара
Амшаԥныҳәа аламҭалазтәи амчыбжь: аб Игнати иҿцәажәара
18:25
7 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Актуальный комментарий
Итоги экономического форума: интервью с министром экономики Абхазии
18:52
4 мин
Турбаза
Выйти на полные мощности. Что тормозит круглогодичный туризм?
18:56
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амототуризм. Аус аур шԥалшои ари ахырхарҭа Аԥсны?: иҭаҳҵаауеит
21:05
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260407/match-za-liderstvo-igra-bzany-i-narta-1062240797.html
Матч за лидерство: игра "Бзаны" и "Нарта"
Sputnik Абхазия
07.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-07T15:07+0300
2026-04-07T17:17+0300
в абхазии
фото
абхазия
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/07/1062238387_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_b1609179bcf4ba7f6b57fd0209f7e9fa.jpg
В рамках шестого тура Апсны Супер Лиги встречались команды "Бзана" и "Нарт". Счет в игре был открыт уже на 15-й минуте – отличился футболист кутолской команды Батал Чегия. Однако "Нарт" отыгрался довольно быстро, уже на 25-й минуте Наур Цвинария сравнял счет 1:1. В первом тайме игроки больше не сумели отличиться, а во второй половине матче забивала только "Бзана". На 71-й минуте свою команду вывел вперед Никита Чхапелия, а на 96-й минуте Юрий Чикиров отличился с пенальти. Напряженное дерби между "Бзаной" и "Нартом" завершилось победой кутолской команды 3:1. Теперь "Бзана" занимает первую строчку в турнирной таблице с 13 набранными очками и одним матчем в запасе.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/07/1062238387_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_7378201e067145eaec2187c841b72431.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Матч за лидерство: игра "Бзаны" и "Нарта"

15:07 07.04.2026 (обновлено: 17:17 07.04.2026)
Подписаться
Игра между командами прошла на столичном стадионе "Динамо".
В рамках шестого тура Апсны Супер Лиги встречались команды "Бзана" и "Нарт".
Счет в игре был открыт уже на 15-й минуте – отличился футболист кутолской команды Батал Чегия.
Однако "Нарт" отыгрался довольно быстро, уже на 25-й минуте Наур Цвинария сравнял счет 1:1.
В первом тайме игроки больше не сумели отличиться, а во второй половине матче забивала только "Бзана".
На 71-й минуте свою команду вывел вперед Никита Чхапелия, а на 96-й минуте Юрий Чикиров отличился с пенальти.
Напряженное дерби между "Бзаной" и "Нартом" завершилось победой кутолской команды 3:1. Теперь "Бзана" занимает первую строчку в турнирной таблице с 13 набранными очками и одним матчем в запасе.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч шестого тура Апсны Супер Лиги состоялся на стадионе "Динамо"

1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч шестого тура Апсны Супер Лиги состоялся на стадионе "Динамо"

© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем приняли участие кутолская "Бзана" и сухумский "Нарт"

2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем приняли участие кутолская "Бзана" и сухумский "Нарт"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет в игре был открыт уже на 15 минуте – отличился футболист кутолской команды Батал Чегия

3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет в игре был открыт уже на 15 минуте – отличился футболист кутолской команды Батал Чегия

© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако "Нарт" отыгрался довольно быстро, уже на 25-й минуте Наур Цвинария сравнял счет 1:1

4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако "Нарт" отыгрался довольно быстро, уже на 25-й минуте Наур Цвинария сравнял счет 1:1

© Sputnik / Томас Тхайцук

В первом тайме игроки больше не сумели отличиться

5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В первом тайме игроки больше не сумели отличиться

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во второй половине матче голы забивала только "Бзана"

6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во второй половине матче голы забивала только "Бзана"

© Sputnik / Томас Тхайцук

На 71-й минуте вперед свою команду вывел Никита Чхапелия

7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На 71-й минуте вперед свою команду вывел Никита Чхапелия

© Sputnik / Томас Тхайцук

На 96-й минуте Юрий Чикиров отличился с пенальти

8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На 96-й минуте Юрий Чикиров отличился с пенальти

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дерби между "Бзаной" и "Нартом" завершилось победой кутолской команды 3:1

9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дерби между "Бзаной" и "Нартом" завершилось победой кутолской команды 3:1

© Sputnik / Томас Тхайцук

Теперь "Бзана" занимает первую строчку в турнирной таблице с 13 набранными очками

10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теперь "Бзана" занимает первую строчку в турнирной таблице с 13 набранными очками

© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующую игру кутолская команда проведет 14 апреля с ФК "Бзыбь"

11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующую игру кутолская команда проведет 14 апреля с ФК "Бзыбь"

© Sputnik / Томас Тхайцук

У "Нарта" 10 набранных очков после шести матчей

12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

У "Нарта" 10 набранных очков после шести матчей

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0