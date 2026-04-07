https://sputnik-abkhazia.ru/20260407/match-za-liderstvo-igra-bzany-i-narta-1062240797.html

Матч за лидерство: игра "Бзаны" и "Нарта"

Игра между командами прошла на столичном стадионе "Динамо". 07.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-07T15:07+0300

в абхазии

фото

абхазия

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/07/1062238387_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_b1609179bcf4ba7f6b57fd0209f7e9fa.jpg

В рамках шестого тура Апсны Супер Лиги встречались команды "Бзана" и "Нарт". Счет в игре был открыт уже на 15-й минуте – отличился футболист кутолской команды Батал Чегия. Однако "Нарт" отыгрался довольно быстро, уже на 25-й минуте Наур Цвинария сравнял счет 1:1. В первом тайме игроки больше не сумели отличиться, а во второй половине матче забивала только "Бзана". На 71-й минуте свою команду вывел вперед Никита Чхапелия, а на 96-й минуте Юрий Чикиров отличился с пенальти. Напряженное дерби между "Бзаной" и "Нартом" завершилось победой кутолской команды 3:1. Теперь "Бзана" занимает первую строчку в турнирной таблице с 13 набранными очками и одним матчем в запасе.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_AB

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

фото , абхазия, мультимедиа, фото