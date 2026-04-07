Прозрачные стандарты: абхазские законы готовят для привлечения инвесторов
В интервью радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Эрик Рштуни рассказал о работе над улучшением инвестиционного законодательства в республике. 07.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-07T11:26+0300
11:21 07.04.2026 (обновлено: 11:26 07.04.2026)
В интервью радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Эрик Рштуни рассказал о работе над улучшением инвестиционного законодательства в республике.
По его словам, абхазские депутаты уже работают над приведением инвестиционного законодательства республики к стандартам России в части прозрачности и предсказуемости.
Однако, подчеркнул он, остаются и "красные линии" — земля и природные ресурсы, которые регулируются исключительно абхазским правом.
"Наша задача убрать бюрократические разрывы, которые сегодня пугают инвестора. То есть, в принципе, такая работа ведется", — добавил он.
Подробнее в видео Sputnik.