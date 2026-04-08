Борьба за первое место: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за март

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 7472 штрафа за различные нарушения ПДД в марте. 08.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-08T09:00+0300

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Блюстители правопорядка на дорогах Абхазии составили 184 протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в марте, на один штраф больше, чем в феврале. Ближе всех к Сухуму оказалась Гагра с 37 штрафами за аналогичное нарушение. Гудауте в марте не только не удалось сохранить вторую позицию, более того, Очамчыра вовсе оставила ее на "обочине". Такое у нас случается нечасто. Замыкают наш список Гулрыпшский, Ткуарчалский, Сухумский и Галский районы, где в общей сложности в течение месяца выписали 15 штрафов за езду в состоянии опьянения. В возрастной категории также произошли существенные изменения. Обладателям "золота" в феврале — нетрезвым автомобилистам в возрасте от 35 до 40 лет — в марте пришлось поделиться "лаврами" с теми, кто старше 50 лет. И тех, и других в прошлом месяце оштрафовали за пьянку по 35 человек. "Серебро" досталось "лихачам" в возрасте от 45 до 50 лет, которые всего на один протокол обошли "собутыльников" в возрасте от 40 до 45 лет. В этот раз у них "бронза". В марте несовершеннолетних подвыпивших автолюбителей снова выявлено не было. Самому молодому нарушителю было 20 лет — он ровесник своего февральского предшественника. Самому старшему был 71 год — он на два года старше "чемпиона" самого короткого месяца в году. Из общей численности нетрезвых автомобилистов было двое гостей из России и двое из Узбекистана. Кроме того, отличились представительницы прекрасной половины человечества. Их в марте было пятеро, по двое из них были из Гагры и Сухума, одна из Гудауты. Самой старшей было 60 лет, а самой младшей — 25 лет. В Международный женский день ни одна из автомобилисток не "пострадала", в отличие от четырех подвыпивших мужчин, которым пришлось расплачиваться за праздничное настроение и слабость к алкоголю.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260401/1062026152.html

