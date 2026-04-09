День рождения Города-героя: Ткуарчалу 84 года

Город-герой Ткуарчал был основан 9 апреля 1942 года. В советское время это был один из крупнейших центров добычи каменного угля на Кавказе.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ткуарчал оказался в блокаде. Он выстоял благодаря мужеству и находчивости жителей, за что ему присвоили звание "Город-герой". Празднование начали с церемонии возложения цветов к памятнику первому президенту Владиславу Ардзинба и памятнику погибшим защитникам Абхазии. Также в городе прошла выставка "Ткуарчал: от индустриального прошлого к городу-саду" открылась 9 апреля. На ней представлены работы признанного классика, Заслуженного художника Абхазии Рудольфа Хочава. Его творческий путь начался в середине 60-х, в его работах можно увидеть ткуарчалские шахты и заводы, прославившие город. Экспозицию дополняют работы молодого художника, студента Школы дизайна ВШЭ Данакая Адлейба. Ко Дню города он создал серию цифровых иллюстраций о будущем Ткуарчала, в котором он предстает цветущим городом-садом. В честь праздника был приготовлен десятиметровый "гортензиевый"торт, весом 200 килограммов, на двух концертах выступили звезды абхазской эстрады и BLIZKEY.

