В Абхазии
День рождения Города-героя: Ткуарчалу 84 года
Город-герой Ткуарчал был основан 9 апреля 1942 года. В советское время это был один из крупнейших центров добычи каменного угля на Кавказе.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ткуарчал оказался в блокаде. Он выстоял благодаря мужеству и находчивости жителей, за что ему присвоили звание "Город-герой". Празднование начали с церемонии возложения цветов к памятнику первому президенту Владиславу Ардзинба и памятнику погибшим защитникам Абхазии. Также в городе прошла выставка "Ткуарчал: от индустриального прошлого к городу-саду" открылась 9 апреля. На ней представлены работы признанного классика, Заслуженного художника Абхазии Рудольфа Хочава. Его творческий путь начался в середине 60-х, в его работах можно увидеть ткуарчалские шахты и заводы, прославившие город. Экспозицию дополняют работы молодого художника, студента Школы дизайна ВШЭ Данакая Адлейба. Ко Дню города он создал серию цифровых иллюстраций о будущем Ткуарчала, в котором он предстает цветущим городом-садом. В честь праздника был приготовлен десятиметровый "гортензиевый"торт, весом 200 килограммов, на двух концертах выступили звезды абхазской эстрады и BLIZKEY.
День рождения Города-героя: Ткуарчалу 84 года

20:01 09.04.2026
Город-герой Ткуарчал был основан 9 апреля 1942 года. В советское время это был один из крупнейших центров добычи каменного угля на Кавказе.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ткуарчал оказался в блокаде. Он выстоял благодаря мужеству и находчивости жителей, за что ему присвоили звание "Город-герой".
Празднование начали с церемонии возложения цветов к памятнику первому президенту Владиславу Ардзинба и памятнику погибшим защитникам Абхазии.
Также в городе прошла выставка "Ткуарчал: от индустриального прошлого к городу-саду" открылась 9 апреля. На ней представлены работы признанного классика, Заслуженного художника Абхазии Рудольфа Хочава. Его творческий путь начался в середине 60-х, в его работах можно увидеть ткуарчалские шахты и заводы, прославившие город. Экспозицию дополняют работы молодого художника, студента Школы дизайна ВШЭ Данакая Адлейба. Ко Дню города он создал серию цифровых иллюстраций о будущем Ткуарчала, в котором он предстает цветущим городом-садом.
В честь праздника был приготовлен десятиметровый "гортензиевый"торт, весом 200 килограммов, на двух концертах выступили звезды абхазской эстрады и BLIZKEY.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ткуарчал отмечает сегодня свой 84-й день рождения

Ткуарчал отмечает сегодня свой 84-й день рождения

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пздравить жителей приехал президент Абхазии Бадра Гунба

Пздравить жителей приехал президент Абхазии Бадра Гунба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди гостей были премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты

Среди гостей были премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты

© Sputnik / Томас Тхайцук

К празднику была организована выставка "Ткуарчал: от индустриального прошлого к городу-саду"

К празднику была организована выставка "Ткуарчал: от индустриального прошлого к городу-саду"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Были возложены цветы к памятникам Владиславу Ардзинба и погибшим в Отечественной войне народа Абхазии

Были возложены цветы к памятникам Владиславу Ардзинба и погибшим в Отечественной войне народа Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гости высадили кусты гортензий у Дворца культуры

Гости высадили кусты гортензий у Дворца культуры

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ну и, конечно же, не обошлось без праздничного концерта

Ну и, конечно же, не обошлось без праздничного концерта

© Sputnik / Томас Тхайцук

Звезды абхазской эстрады поздравили ткуарчалцев и подарили им свои песни

Звезды абхазской эстрады поздравили ткуарчалцев и подарили им свои песни

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сюрпризом от главы государства было выделение пяти миллионов рублей на социально-экономическое развитие Ткуарчала

Сюрпризом от главы государства было выделение пяти миллионов рублей на социально-экономическое развитие Ткуарчала

© Sputnik / Томас Тхайцук

Город-герой с богатым и сложным прошлым становится на новый этап развития

Город-герой с богатым и сложным прошлым становится на новый этап развития

© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще одним праздничным сюрпризом стал десятиметровый "гортензиевый" торт

Еще одним праздничным сюрпризом стал десятиметровый "гортензиевый" торт

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он особо пришелся по душе маленьким жителям города

Он особо пришелся по душе маленьким жителям города

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их развлекали приглашенные аниматоры

Их развлекали приглашенные аниматоры

