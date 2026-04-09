https://sputnik-abkhazia.ru/20260409/lgotnye-kredity-lizing-i-svyaz-s-rossiey-mikvabiya-o-prakticheskoy-polze-amef-1062297279.html

Льготные кредиты, лизинг и связь с Россией: Миквабия о практической пользе АМЭФ

Sputnik Абхазия

Минэк Абхазии начал прием заявок для участия в программе льготного кредитования с 7 апреля. О том, как будут в Абхазии реализовывать программу льготного... 09.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-09T09:30+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/08/1062297355_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_036bb222aa59577a543f43a9c5c3d765.jpg

Минэк Абхазии начал прием заявок для участия в программе льготного кредитования с 7 апреля. О том, как будут в Абхазии реализовывать программу льготного кредитования бизнес-проектов и на каких условиях рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik министр экономики республики Теймураз Миквабия.На полях Международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее" был подписан ряд соглашений и документов, в том числе программа льготного кредитования абхазского бизнеса, сказал министр.Он добавил, что приоритеты были обозначены президентом Абхазии Бадрой Гунба. В их числе проекты в сфере сельского хозяйства, туризма, легкой промышленности и во многих других.Минэк Абхазии с 7 апреля начал прием заявок для участия в этой программе. Минимальная стоимость проекта — 50 млн рублей, собственные средства предпринимателя должны составлять не менее 10%.Кроме того, Миквабия напомнил о подписанном с "Росагролизингом" соглашении, которое предоставит Абхазии возможность получать специализированную технику и оборудование в лизинг.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_AB

