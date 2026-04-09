Трагедия в селе Мачара: что известно о гибели Габриэлы Лахиной

Трехлетняя Габриэла Лахина была доставлена в Центральный военный госпиталь Минобороны Абхазии 7 апреля с множественными травмами, позже ее перевезли в... 09.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-09T17:47+0300

Прокуратура Гулрыпшского района проводит проверку по факту гибели девочки.Sputnik пообщался с соседями в доме, в котором жила Габриэла, а также вышел на связь с родной бабушкой Галиной и одной из сестер матери девочки, Валентиной, проживающими в России. Sputnik День трагедии Супружеская пара с детьми живут на два этажа выше многодетной семьи, в которой произошла трагедия. По словам мужчины, не пожелавшего называть своего имени, примерно в 22:30 раздался сильный стук в дверь. На пороге стоял супруг родной тети Габриэлы, Кристины. В ее доме она воспитывалась последние полтора года, по словам соседей. У Кристины есть еще четверо родных детей: два мальчика от первого мужа, и две девочки от последнего. "Мы не бездушные" Соседи уверяют, что такое раньше не происходило, иначе невозможно было бы не заметить этого. Женщина утверждает, что Кристина, тетя Габриэлы, была общительная, всегда здоровалась, и она не слышала, чтобы мать била своих детей. При этом соседи вспоминают эпизод, когда примерно два года назад правоохранительные органы приходили к семье и хотели забрать детей. Причиной был конфликт между мужем и женой. Последний месяц, добавляет соседка, супруг Кристины не жил с ней, а лишь приходил и уходил из дома. "Мы близко не общаемся, кофе не распиваем. Первый раз я в ее квартиру зашла вчера, дальше порога я никогда не заходила. Все, что я сейчас о ней слышу, для меня тоже новость", – говорит она. По ее словам, Габриэла жила в семье примерно полтора года. Кристина говорила, что забрала ее пожить у сестры, так как та болела. Первые несколько месяцев девочка ходила в детский сад, а затем за ней присматривала няня. Старший сын Кристины тоже часто смотрел за младшими сестрами. "Дети выходили счастливые, улыбчивые, никогда не скажут, что что-то с ними происходило", – отметила она. Родная мать ребенка, по словам соседей, тоже раньше жила в Абхазии, но затем переехала в Ростов-на-Дону. Биологический отец не признал ребенка и в ее воспитании не участвовал. Никаких признаков насилия В прошлом году старшие дети Кристины, мальчики 15 и 13 лет, учились в сухумской школе №6, но в ноябре были переведены в другое учебное заведение. Директор школы Лолита Кация отметила, что преподаватели и она сама никогда не замечали следов физического или психологического насилия над подростками в семье. По ее словам, дети были ухожены, хорошо одеты, отчим относился к ним, как к родным, а мать всегда стояла на их стороне при мелких конфликтах с учителями. То, что супруг Кристины был наркозависимым, в беседе с корреспондентами упоминали как соседи, так и директор школы, в которой он ранее учился и сам. История матери Мать погибшей трехлетней девочки, Елизавета, несколько лет назад жила в Абхазии, рассказала Sputnik ее родная сестра Валентина. Она состояла в браке, но из-за злоупотребления алкоголем в семье начались конфликты, и Лиза разошлась с мужем. От первого брака у нее родился ребенок, старшая сестра Габриэлы. Еще одного ребенка она трагически потеряла. Габриэлу она родила от сожителя, который бросил ее еще беременной.После в Ростове-на-Дону Елизавета родила еще двоих детей и недавно снова произошла трагедия – Лиза родила мертвого ребенка. Валентина утверждает, что мать отправила Габриэлу к родной сестре Кристине в Абхазию около полугода назад. Лиза жаловалась, что ей сложно с тремя детьми, к тому же она не могла найти работу. Кристина предложила свою помощь. Спустя время на фотографиях Валентина заметила побои на теле Габриэлы, она забила тревогу, попросила вернуть обратно ребенка. Но ее словам не придали значения. "Когда увидела у нее синяки, начала всем звонить, и мне сказали, что я просто паникую, что я просто сплетница. И меня взяли и заблокировали. И все, общение прекратилось. Потом, когда Лиза узнала о побоях, она просила, чтобы Кристина привезла Габриэлу, но она ее тоже заблокировала. Я с Кристиной общалась, говорила: "Давай мы с мамой заберем ее, если не справляешься, то зачем ее бить", – рассказала Валентина Лахина. По ее словам, сестра Кристина вместе с мужем злоупотребляли наркотиками. Мать и сестра Лизы утверждают, что супруг избивал и Кристину, и детей, в частности Габриэлу. "Он избивал старших и Габриэлу, но своих детей не трогал. Если у старших детей Кристины провести обследование, то у них тоже много гематом можно обнаружить. Кристину он избивал очень сильно, постоянно. У нее в трех местах на позвоночнике повреждения", – рассказала бабушка погибшей девочки, Галина Лахина. Галина намерена приехать в Абхазию и защитить остальных своих внуков. Прокуратура Гулрыпшского района проводит проверку по факту гибели трехлетней девочки Габриэлы Лахиной.

