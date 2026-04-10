Пентагон преподал урок всему миру

Двухнедельное перемирие породило у противников сходные чувства. Иранцы высыпали на улицы праздновать унизительное поражение "Большого сатаны", пишет Виктория... 10.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-10T15:39+0300

Двухнедельное перемирие породило у противников сходные чувства. Иранцы высыпали на улицы праздновать унизительное поражение "Большого сатаны", пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.А вот Белый дом сообщил нам, что на самом деле перемирие — "это победа США, которой добились президент Трамп и наши невероятные военные". Конец цитаты.Что ж, давайте объективно посмотрим на успехи американских военных. Все-таки интересно, как же "первая армия мира" громила армию разоренной санкциями, изолированной от мира страны.Вот только некоторые из оглушительных побед Пентагона:Вот это результат, вот это победа! Награды за такой успешный успех уже полились золотым дождем. Министр войны Пит Хегсет уволил начальника штаба американской армии Рэнди Джорджа, а сразу вслед за ним еще двух генералов — главу командования по подготовке армии США и начальника корпуса армейских капелланов.Самого Хегсета демократы планируют уволить импичментом, процедуру запускают на днях. Если импичмент не пройдет сейчас, пока конгресс и сенат контролируют республиканцы, у него есть все шансы выстрелить после ноябрьских выборов. На волне невероятных побед Пентагона демократы практически обречены эти выборы выиграть.Осталось разве что уволить со службы искусственный интеллект — он, как оказалось, заразился от людей льстивостью, угодливостью и склонностью к вранью.Нет сомнения, что в Голливуде снимут развесистую клюкву про спасение американского летчика — там умеют выдавать свои поражения за победы. Гениальный режиссер Ридли Скотт даже про позорный провал американцев в Могадишо умудрился сделать эпичный боевик "Падение "Черного ястреба".Но если не смотреть на мир через призму американской пропаганды, то от всего активничанья американо-израильской коалиции в памяти человечества останутся только военные преступления. Бомбежки мирных иранцев, разрушения инфраструктуры, атаки на политических лидеров, массовое убийство детей в школе.Пентагон наглядно показал всему миру, что эти точечные операции — все, на что способна сегодня "самая сильная армия мира". В сущности, это череда больших терактов. Никакой стратегии, никакого планирования, никакого взаимодействия с союзниками по НАТО, никаких крупных операций по типу хотя бы "Бури в пустыне".Дело не в том, чтобы высмеивать армию США. Дело в том, что по американским лекалам строились очень многие армии мира. И сейчас они наглядно видят все ошибки Пентагона. Расчет на дорогостоящее вооружение и высокие технологии не оправдывается, если у армии (и страны в целом) отсутствует терпимость к военным потерям.Искусственный интеллект, натренированный на прежних конфликтах, так же бессилен в современной гибридной войне, как и естественный — большой или не очень — интеллект военачальников.Отсутствие внятной цели (а непопулярная иранская война оказалась одной из самых бессмысленных в истории США) деморализовала американских военных. В свою очередь, их жестокость сплотила иранцев и мотивировала совершать чудеса героизма, ловкости и умного асимметричного планирования.Сложилась парадоксальная ситуация: армия небогатой, обескровленной санкциями страны в одну калитку вынесла "самую сильную армию мира", упакованную по последнему писку моды и по горло нашпигованную высокими технологиями. Этот парадокс — характерная примета современной войны. Думается, сегодня над ним ломают голову во многих генштабах мира.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

