Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҭаацәараҿы амч ахархәара: иҟаҵатәузеи хлымӡаахқәа рҟынӡа амнеиразы
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Акреативтә индустириа Аԥсны: ҳтәылаҟны ҿиашьас иамоузеи
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Женский десант: Абхазия примет участие в "Сочинской весне"
14:04
14 мин
Дополнительное время
Инваспорт в Абхазии: как прошел турнир памяти Ардзинба
14:18
11 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Итоги экономического форума: интервью с министром экономики Абхазии
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Аҳаракырақәа рахь амҩа": ААУ аҿы иҟалараны иҟоу аолимпиада ҳалацәажәоит
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Специалист рассказала о состоянии детей, ставших свидетелями убийства трехлетней девочки
18:34
6 мин
Взаимный интерес
“Абхазский социологический ежегодник": о чем работа АГУ и МГУ
18:40
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Аҳаракырақәа рахь амҩа": ААУ аҿы иҟалараны иҟоу аолимпиада ҳалацәажәоит
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Специалист рассказала о состоянии детей, ставших свидетелями убийства трехлетней девочки
21:34
6 мин
Взаимный интерес
“Абхазский социологический ежегодник": о чем работа АГУ и МГУ
21:40
18 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Музыка из апацхи: как создали детский ансамбль и изготавливают сувениры в Цандрыпше
Около года назад Сария Ахба из поселка Цандрыпш вместе с семьей и друзьями организовала детский ансамбль национальных музыкальных инструментов и планирует... 11.04.2026, Sputnik Абхазия
Музыка из апацхи: как создали детский ансамбль и изготавливают сувениры в Цандрыпше

16:41 11.04.2026 (обновлено: 16:46 11.04.2026)
© Foto / Сария Ахба — Народные инструменты
Около года назад Сария Ахба из поселка Цандрыпш вместе с семьей и друзьями организовала детский ансамбль национальных музыкальных инструментов и планирует открыть галерею.
О том, почему у Сарии Ахба возникла идея создать детский ансамбль, на каких инструментах там учат играть, как это вылилось в коммерческий проект по изготовлению народных и классических музыкальных инструментов в миниатюре, и какая галерея появится в поселке Цандрыпш, читайте в материале Sputnik.
Sputnik, Бадри Есиава

"Наследие традиций"

В поселке Цандрыпш нет действующей музыкальной школы, и педагоги принимают учащихся на дому. Эта проблема многие годы волновала жительницу поселка, юриста по образованию Сарию Ахба.
Около года назад она приняла решение сделать первые шаги к развитию творческого потенциала детей и, так как не было помещения, открыла бесплатный музыкальный класс по игре на абхазских национальных инструментах в апацхе у себя дома.
"Это оказалось прекрасным местом для погружения в аутентичную среду и атмосферу. Вместе с моими друзьями мы приобрели музыкальные инструменты, специальную литературу, все изучили, привлекли педагога и приступили к работе", – поделилась она.
Проект назвали Akhba&Korolev "Наследие традиции". Учила детей Заслуженная артистка Абхазии Марина Шинелия, которая приезжала в Цандрыпш несколько раз в неделю из Очамчыры. Вне уроков она занималась с ними в режиме онлайн.
Занятия заинтересовали юных жителей поселка, в том числе 13-летнюю дочь Сарии Саломею. Группа состояла из 30 детей, которые учились игре на аюымаа, ахымаа, ачамгур, апхьарца, аинкьага. За полгода они дали три отчетных концерта.
Однако финансовых возможностей хватило только на шесть месяцев. Сегодня работа ансамбля приостановлена из-за нехватки средств.
Ахба обратила внимание на то, что музыка не входит в обязательную программу общеобразовательной системы Абхазии, и ей всегда хотелось, чтобы такие направления как "общее фортепиано", "музыкальная литература" и "сольфеджио" были в нее включены.
"Я считаю, что лучший способ развития детей заключается в творчестве. У меня нет высшего музыкального образования, но желание петь и танцевать было с самого детства. Я любитель, хоть и ходила в музыкальную школу в прошлом", – поделилась она.

Производство и галерея

Ахба рассказала о своей цели открыть полноценную музыкальную школу в Цандрыпше, но она понимает, что для этого нужны большие деньги и без помощи государства, сделать это будет крайне сложно.
Для того, чтобы самой собрать средства на работу музыкального класса, Ахба запустила производство национальных инструментов в миниатюре в виде сувенирных подарков в шкатулках.
"Я стала думать, как мне сделать так, чтобы мои дети продолжали обучение. Мне в голову пришла мысль о том, что у нас нет правильной и собственной сувенирной продукции. Что может лучше говорить о стране, чем ее национальные инструменты?" – заметила она.
На каждой шкатулке нанесен QR-код сайта с описанием не только продукции, но также об истории абхазских национальных инструментах, их особенностях и звучании. Позже в шкатулки стали устанавливать музыкальные механизмы.
При открытии коробок играет мелодия песни композитора Христофора Плиева и Косты Ченгелия на слова Терентия Чания "Бааи, сылашара". В будущем Ахба планирует расширить количество воспроизводимых мелодий.
"Сегодня у нас уже изготовлено чуть больше 50 таких шкатулок, среди которых не только наши национальные инструменты, но также копия органа Пицундского Патриаршего собора", – уточнила она и добавила, что уже есть техническая возможность выполнять заказы в любых объемах.
Производство пока ведется в Гудауте, но в ближайшее время оно будет перенесено в Цандрыпш.
Ахба уверена, что Абхазия богата не только своей национальной музыкой, но и классической. Одна из задач производства этих сувениров связана с тем, чтобы каждый турист мог погрузиться в аутентичную атмосферу Абхазии через музыку и искусство.
В воплощении в жизнь всех этих идей Сарию поддерживают ее супруг Африкан Бганба, пять сестер и друзья из России – супруги Егор и Екатерина Королевы.

Победа в "Гостеприимной Абхазии"

Сария Ахба – победительница конкурса "Гостеприимная Абхазия", организованного АНО "Команда Абхазии" и Мастерской управления "Сенеж".
Ее проект по строительству галереи в Цандрыпше стал одним из 48 идей, которых поддержало государство.
Итоги подвели 2 апреля в рамках Международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее".
Сертификаты и призы победителям вручили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, который напомнил, что изначально планировалось выделить гранты 20 победителя по 1 млн рублей, однако число проектов, заслуживающих поддержку оказалось намного больше.
Общая стоимость проекта Сарии Ахба - три миллиона рублей, два из которых предусмотрены из собственных средств.
В новом пространстве она планирует представить картины абхазских художников, гончарные изделия, миниатюрные керамические копии раннехристианских памятников, миниатюрные и в натуральную величину национальные и классические музыкальные инструменты с встроенным механизмом.
Кроме того, в галерее будут проводиться мастер-классы по разным творческим и образовательным направлениям.
