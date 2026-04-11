Музыка из апацхи: как создали детский ансамбль и изготавливают сувениры в Цандрыпше
16:41 11.04.2026 (обновлено: 16:46 11.04.2026)
© Foto / Сария АхбаНародные инструменты
© Foto / Сария Ахба
Около года назад Сария Ахба из поселка Цандрыпш вместе с семьей и друзьями организовала детский ансамбль национальных музыкальных инструментов и планирует открыть галерею.
О том, почему у Сарии Ахба возникла идея создать детский ансамбль, на каких инструментах там учат играть, как это вылилось в коммерческий проект по изготовлению народных и классических музыкальных инструментов в миниатюре, и какая галерея появится в поселке Цандрыпш, читайте в материале Sputnik.
Sputnik, Бадри Есиава
"Наследие традиций"
В поселке Цандрыпш нет действующей музыкальной школы, и педагоги принимают учащихся на дому. Эта проблема многие годы волновала жительницу поселка, юриста по образованию Сарию Ахба.
Около года назад она приняла решение сделать первые шаги к развитию творческого потенциала детей и, так как не было помещения, открыла бесплатный музыкальный класс по игре на абхазских национальных инструментах в апацхе у себя дома.
"Это оказалось прекрасным местом для погружения в аутентичную среду и атмосферу. Вместе с моими друзьями мы приобрели музыкальные инструменты, специальную литературу, все изучили, привлекли педагога и приступили к работе", – поделилась она.
Проект назвали Akhba&Korolev "Наследие традиции". Учила детей Заслуженная артистка Абхазии Марина Шинелия, которая приезжала в Цандрыпш несколько раз в неделю из Очамчыры. Вне уроков она занималась с ними в режиме онлайн.
Занятия заинтересовали юных жителей поселка, в том числе 13-летнюю дочь Сарии Саломею. Группа состояла из 30 детей, которые учились игре на аюымаа, ахымаа, ачамгур, апхьарца, аинкьага. За полгода они дали три отчетных концерта.
Однако финансовых возможностей хватило только на шесть месяцев. Сегодня работа ансамбля приостановлена из-за нехватки средств.
Ахба обратила внимание на то, что музыка не входит в обязательную программу общеобразовательной системы Абхазии, и ей всегда хотелось, чтобы такие направления как "общее фортепиано", "музыкальная литература" и "сольфеджио" были в нее включены.
"Я считаю, что лучший способ развития детей заключается в творчестве. У меня нет высшего музыкального образования, но желание петь и танцевать было с самого детства. Я любитель, хоть и ходила в музыкальную школу в прошлом", – поделилась она.
Производство и галерея
Ахба рассказала о своей цели открыть полноценную музыкальную школу в Цандрыпше, но она понимает, что для этого нужны большие деньги и без помощи государства, сделать это будет крайне сложно.
Для того, чтобы самой собрать средства на работу музыкального класса, Ахба запустила производство национальных инструментов в миниатюре в виде сувенирных подарков в шкатулках.
"Я стала думать, как мне сделать так, чтобы мои дети продолжали обучение. Мне в голову пришла мысль о том, что у нас нет правильной и собственной сувенирной продукции. Что может лучше говорить о стране, чем ее национальные инструменты?" – заметила она.
На каждой шкатулке нанесен QR-код сайта с описанием не только продукции, но также об истории абхазских национальных инструментах, их особенностях и звучании. Позже в шкатулки стали устанавливать музыкальные механизмы.
При открытии коробок играет мелодия песни композитора Христофора Плиева и Косты Ченгелия на слова Терентия Чания "Бааи, сылашара". В будущем Ахба планирует расширить количество воспроизводимых мелодий.
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
2/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
3/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
4/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
5/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
6/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
© SputnikСария Ахба
7/7
© Sputnik
Сария Ахба
1/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
2/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
3/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
4/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
5/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
6/7
© Foto / Сария Ахба
Народные инструменты в миниатюре
7/7
© Sputnik
Сария Ахба
"Сегодня у нас уже изготовлено чуть больше 50 таких шкатулок, среди которых не только наши национальные инструменты, но также копия органа Пицундского Патриаршего собора", – уточнила она и добавила, что уже есть техническая возможность выполнять заказы в любых объемах.
Производство пока ведется в Гудауте, но в ближайшее время оно будет перенесено в Цандрыпш.
Ахба уверена, что Абхазия богата не только своей национальной музыкой, но и классической. Одна из задач производства этих сувениров связана с тем, чтобы каждый турист мог погрузиться в аутентичную атмосферу Абхазии через музыку и искусство.
В воплощении в жизнь всех этих идей Сарию поддерживают ее супруг Африкан Бганба, пять сестер и друзья из России – супруги Егор и Екатерина Королевы.
Победа в "Гостеприимной Абхазии"
Сария Ахба – победительница конкурса "Гостеприимная Абхазия", организованного АНО "Команда Абхазии" и Мастерской управления "Сенеж".
Ее проект по строительству галереи в Цандрыпше стал одним из 48 идей, которых поддержало государство.
Итоги подвели 2 апреля в рамках Международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее".
Сертификаты и призы победителям вручили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, который напомнил, что изначально планировалось выделить гранты 20 победителя по 1 млн рублей, однако число проектов, заслуживающих поддержку оказалось намного больше.
Общая стоимость проекта Сарии Ахба - три миллиона рублей, два из которых предусмотрены из собственных средств.
В новом пространстве она планирует представить картины абхазских художников, гончарные изделия, миниатюрные керамические копии раннехристианских памятников, миниатюрные и в натуральную величину национальные и классические музыкальные инструменты с встроенным механизмом.
Кроме того, в галерее будут проводиться мастер-классы по разным творческим и образовательным направлениям.