https://sputnik-abkhazia.ru/20260416/novaya-muzyka-v-abkhazii-arukhaa-rasskazal-o-festivale-vesna--1062431291.html
Новая музыка в Абхазии: Арухаа рассказал о фестивале "Весна"
Sputnik Абхазия
Фестиваль новой музыки "Весна" пройдет в Абхазии с 1 по 3 мая. 16.04.2026, Sputnik Абхазия
в абхазии
абхазия
мультимедиа
видео
концерты
музыка
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/10/1062431119_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c304de5d7124c5a7f27498d85660715c.jpg
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/10/1062431119_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3c6b738515147aa79babd7f5d744eebe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, мультимедиа, видео, концерты, музыка, видео
Новая музыка в Абхазии: Арухаа рассказал о фестивале "Весна"
Фестиваль новой музыки "Весна" пройдет в Абхазии с 1 по 3 мая.
В фестивале новой музыки "Весна" примут участие творческие коллективы республики и регионов России, а кульминацией станет гала-концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария на сцене Абхазского драматического театра, рассказал продюсер оркестра Гудиса Арухаа.
Организацией занимаются сами представители Госоркестра и военкор Семен Пегов вместе с коллегами по проекту "WarGonzo".
В фестивале примут участие архиерейский хор из города Горловка, исполнители хип-хопа, саксофонисты, балалаечники, вокалисты, прозвучат абхазские национальные инструменты.
Локациями станут Новоафонская пещера, станция "Гума", гора Баграта, Абхазской государственный драматический театр.
Кроме того, в рамках фестиваля военный корреспондент Семен Пегов проведет творческий вечер и прочитает стихи собственного сочинения, а также откроются две выставки художников Алексея Гинтовта и Аревик Малхасян.