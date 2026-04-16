Новая музыка в Абхазии: Арухаа рассказал о фестивале "Весна"

Фестиваль новой музыки "Весна" пройдет в Абхазии с 1 по 3 мая. 16.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-16T21:54+0300

В фестивале новой музыки "Весна" примут участие творческие коллективы республики и регионов России, а кульминацией станет гала-концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария на сцене Абхазского драматического театра, рассказал продюсер оркестра Гудиса Арухаа. Организацией занимаются сами представители Госоркестра и военкор Семен Пегов вместе с коллегами по проекту "WarGonzo". В фестивале примут участие архиерейский хор из города Горловка, исполнители хип-хопа, саксофонисты, балалаечники, вокалисты, прозвучат абхазские национальные инструменты. Локациями станут Новоафонская пещера, станция "Гума", гора Баграта, Абхазской государственный драматический театр. Кроме того, в рамках фестиваля военный корреспондент Семен Пегов проведет творческий вечер и прочитает стихи собственного сочинения, а также откроются две выставки художников Алексея Гинтовта и Аревик Малхасян.

