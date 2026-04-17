Структура доходов бюджета Абхазии за 2024 и 2025 годы
Почти половину доходов бюджета Абхазии в 2025 году составила российская финпомощь, следует из данных Кабмина.
2026-04-17T11:57+0300
Структура доходов бюджета Абхазии за 2024 и 2025 годы
Почти половину доходов бюджета Абхазии в 2025 году составила российская финпомощь, следует из данных Кабмина.
Если в 2024 году собственные доходы составляли 7,9 млрд рублей, то в 2025 году они выросли до 8,7 млрд. Прирост составил 802,9 млн рублей или 10,2 %.
При этом в 2024 году из РФ поступило 3,7 млрд рублей, а в 2025 году эта цифра достигла 8,3 млрд.