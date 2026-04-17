Ученые предупредили о сильных магнитных бурях в выходные
Sputnik Абхазия
Влияние магнитных бурь на человеческий организм не доказано, но многие люди в эти дни ощущают себя нехорошо. 17.04.2026, Sputnik Абхазия
новости, в мире, солнце, магнитные бури
11:54 17.04.2026 (обновлено: 12:02 17.04.2026)
СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Магнитные бури ожидаются в ближайшие дни, наиболее сильное воздействие потока быстрого солнечного ветра ожидается на выходных, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Нестабильная геомагнитная обстановка будет длиться примерно два-три дня.
"Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток – в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя через период наибольшей нестабильности", – говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Повышенная геомагнитная активность, предположительно, будет сохраняться как минимум до конца года, после чего быстро снизится на фоне наступающего солнечного минимума, говорится в публикации.