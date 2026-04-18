Танцы, песни, костюмы: как прошел концерт калмыцкого ансамбля "Тюльпан" в Сухуме

Танцы, песни, костюмы: как прошел концерт калмыцкого ансамбля "Тюльпан" в Сухуме

В рамках Дней культуры России в Абхазии в госфилармонии выступил Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан". 18.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-18T11:50+0300

2026-04-18T11:50+0300

2026-04-18T21:53+0300

В республику приехал основной состав ансамбля, ведущие артисты. Они показали народные и шуточные танцы, номера, отражающие историю калмыков, на сцене выступили мастера горлового пения.Представление началось с Мистерии Цам, которую исполняют в буддистских монастырях. Это религиозное театрализованное представление в форме танца-пантомимы.Как отмечают участники ансамбля, на культуру народа Калмыкии очень большое влияние оказал Кавказ, это отражается и в танцах.Ансамбль "Тюльпан" — один из старейших творческих коллективов России, он был основан в 1937 году. Он считается "визитной карточкой" калмыцкой культуры.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

