Танцы, песни, костюмы: как прошел концерт калмыцкого ансамбля "Тюльпан" в Сухуме
В рамках Дней культуры России в Абхазии в госфилармонии выступил Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан". 18.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-18T11:50+0300
2026-04-18T21:53+0300
В республику приехал основной состав ансамбля, ведущие артисты. Они показали народные и шуточные танцы, номера, отражающие историю калмыков, на сцене выступили мастера горлового пения.Представление началось с Мистерии Цам, которую исполняют в буддистских монастырях. Это религиозное театрализованное представление в форме танца-пантомимы.Как отмечают участники ансамбля, на культуру народа Калмыкии очень большое влияние оказал Кавказ, это отражается и в танцах.Ансамбль "Тюльпан" — один из старейших творческих коллективов России, он был основан в 1937 году. Он считается "визитной карточкой" калмыцкой культуры.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни культуры России прошли в Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В рамках программы республику приехал Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Представление началось с Мистерии Цам, которую исполняют в буддистских монастырях.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как говорят участники ансамбля, на культуру народа Калмыкии очень большое влияние оказал Кавказ.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это отражается и в танцах, отмечают они.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Артисты ансамбля показывали ловкость и гибкость на сцене.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Каждый номер завораживал своим сюжетом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В основном в репертуаре ансамбля массовые танцы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Артисты представили девичьи номера,
© Sputnik / Томас Тхайцук
а также мужские.
Свет сыграл эффектную роль.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Костюмы артистов - произведерние искусства.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ансамбль "Тюльпан" — один из старейших творческих коллективов России.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он был основан в 1937 году.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Тюльпан" считается "визитной карточкой" калмыцкой культуры.
