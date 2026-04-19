Sputnik недели: выборы в Ткуарчале, рекомендация депутатов и защита детей

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 13 по 19 апреля. 19.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-19T21:00+0300

О том, как прошла встреча президента Абхазии Бадры Гунба с руководством Медиалиги, кто стали новыми депутатами Парламента, какое принял решение парламентский комитет по государственно-правовой политике по вопросу снятия неприкосновенности с депутата Кана Кварчия, какие подняли вопросы на круглом столе на тему защиты детей, читайте в материале Sputnik.SputnikВстреча с руководством МедиалигиНа минувшей неделе президент Абхазии Бадра Гунба встретился с президентом Медийной футбольной лиги Николаем Осиповым и техническим директором МФЛ Дмитрием Кортава, сообщила пресс-служба главы государства.Они обсудили вопросы, связанные с организацией предстоящего нового сезона Медиалиги.Гунба отметил, что руководство страны окажет необходимое содействие в проведении игр МФЛ, в числе которых и матч открытия нового сезона в Сухуме. По словам президента, это способствует развитию спорта в республике и популяризации страны.Николай Осипов поблагодарил за поддержку и подтвердил готовность Медиалиги к проведению намеченных мероприятий в Абхазии, отмечается в сообщении.Выборы в ТкуарчалеПовторные выборы в Народное собрания прошли в Ткуарчалском втором и Кутолском округах в воскресенье, 18 апреля.По итогам безальтернативного голосования, в Кутолском округе победил был избран Геннадий Цулая, за которого проголосовало 100% избирателей. В Ткуарчале победил Ешсоу Дочия. Он набрал 98% голосов.Выборы по двум округам были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Вахтанга Голандзия, убитого во время стрельбы в Парламенте в декабре 2024 года, и Германа Качарава, назначенного главой Ткуарчалского района.Комитет не рекомендуетГенпрокурор Абхазии Адгур Агрба направил представление о лишении неприкосновенности депутата Кана Кварчия для привлечения его в качестве обвиняемого по статье 113 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".В четверг, 16 апреля комитет по государственно-правовой политике Народного собрания провел заседание и рассмотрел это представление с участием Адгура Агрба.После двух часов обсуждения комитет пришел к заключению о том, что не рекомендует давать согласие на лишение неприкосновенности депутата Кана Кварчия.Учения военных и чемпионат спасателейКомандно-штабные учения Вооруженных сил Абхазии начались 14 апреля одновременно на всех полигонах страны, незнакомых участках местности и в акватории Черного моря.Премьер-министр республики Владимир Делба посетил полигон Цабал 17 апреля. Он поблагодарил военных за службу и за то, что они показывают пример молодому поколению, будущим защитникам Родины.На уходящей неделе также прошел Чемпионат МЧС Абхазии по пожарно-спасательному спорту. Он был приурочен ко Дню пожарной охраны, которой в этом году исполнится 20 лет.Победила в чемпионате команда ПСЧ Гулрыпшского района. Второе место заняла команда Сухума и Сухумского района, третье — пожарные из Очамчырского района. Им вручили кубки и денежные вознаграждения.Юбилей центра "Юг Спорт"Вице-премьер, председатель Госкомспорта республики Таращ Хагба принял участие в праздничных мероприятиях в честь юбилея центра "Юг Спорт".Он отметил, что у абхазских спортсменов появляется больше возможностей благодаря поддержке российских коллег."Российская Федерация оказывает серьезную поддержку развитию Абхазии. Это касается и спорта, и молодежной политики — мы вместе реализуем важные проекты", — добавил он.Таращ Хагба также подчеркнул, что большую роль центра "Юг Спорт" в подготовке спортсменов в России.Съезд "Знание" в МосквеМинистр просвещения Абхазии Хана Гунба выступила на V съезде российского общества "Знание" в Москве, сообщили в ведомстве."Современный мир требует от нас гибкости, требует от нас открытости и готовности к совместной работе. И мы готовы. Среди ключевых задач мы выделяем развитие цифровой просветительской платформы, поддержку учителей, лекторов как носителей знаний, как носителей ценностей, формирование у молодежи интереса к науке", — подчеркнула Гунба.Она также отметила, что взаимодействие с обществом очень ценно, так как республика учится использовать современные инструменты в образовании.Как защитить детейУполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия инициировала круглый стол "Правовая защита детей и гарантии от семейно-бытового насилия: текущая ситуация и необходимые меры". Он прошел в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир.Джинджолия подчеркнула, что убийство трехлетнего ребенка в Гулрыпшском районе обнажило системные проблемы в абхазском обществе.По ее словам, это и отсутствие законов "О домашнем насилии", и необходимость усиления взаимодействия госорганов, общественных организаций и гражданских активистов, которые работают в сфере защиты прав ребенка.Омбудсмен добавила, что с 2025 года в Аппарат детского омбудсмена в Абхазии поступило более 350 обращений. 80 из них связаны с домашним насилием.Эмсых отметила, что старшие дети в семье Кристины Лахиной не были проблемными. В семье еще четверо детей — два мальчика от одного отца и две девочки от другого.Она пояснила, что до 2024 года дети учились в синопской школе, которая относится к Сухуму. Младший из мальчиков несколько раз оставался на второй год, поэтому родители перевели детей в школу в Гулрыпшском районе.Она добавила, что семья Лахиной не стояла на учете в органах опеки как проблемная, они также не были в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, которая ведет учет детей из неблагополучных и многодетных семей.Самая большая проблема в работе соцслужбы в Абхазии — отсутствие закона "Об опеке и попечительстве", заявила начальник Службы социальной поддержки детей и семей Алина Агрба.По ее словам, в разных районах при администрациях есть специалисты, которые выполняют функцию органов опеки, но этого недостаточно.Абхазия в топеАбхазия вошла в топ-10 зарубежных направлений для отдыха на майских праздниках, сообщают аналитики сервиса "Островок".В списке также Беларусь, Узбекистан, Турция, Грузия, Армения, Таиланд, Япония, Китай и Казахстан. В приоритете у российских туристов родные края.Также растет спрос на бронирование жилья в Китае, он сравним с Абхазией. В лидерах также Армения и Турция, там спрос вырос на 51 и 43% соответственно."Средняя стоимость ночи по зарубежным направлениям в бронированиях у семей с детьми составляет 13,6 тысячи рублей", — говорится в публикации.Тем временем, спрос на размещение в Абхазии на майские праздники вырос на 71%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Островок".Подарок от КБРУЗИ-аппарат передали в дар Республиканской больнице, сообщили в медучреждении.Его Минздраву Абхазии подарил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.Теперь врачи могут осматривать пациенток во время родов, в любое время суток, не дожидаясь приезда врача ультразвуковой диагностики, сообщила замглавврача Республиканской больницы по родовспоможению Белла Пилия.В ожидании "Диоскурии"Работы по подготовке к приему "Диоскурии" на станции "Гума" завершены, сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.По его словам, решение о продлении маршрута было принято для удобства туристов."Здесь в шаговой доступности находятся такие туристические объекты, как Обезьяний питомник, Ботанический сад, набережная, театры и многое другое", – пояснил он.Контактную сеть на отрезке от Сухумского вокзала до станции совместно восстанавливали абхазские и российские специалисты. В скором времени будет утвержден график движения нового маршрута.Помощь ДагестануФиналисты "Команды Абхазии" доставили 15 тонн питьевой воды в пострадавшие от стихии районы Дагестана.По словам участников, акция призвана не только помочь в ликвидации последствий стихии, но и укрепить дружеские связи между молодежью двух республик.Ранее руководство Абхазии направило в пострадавшие районы 80 тонн питьевой воды и продукты первой необходимости, волонтеры из республики приняли участие в ликвидации последствий. Общественность также организовывает сборы в помощь жителям Дагестана.

